ETV Bharat / state

ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପ, ମନ ମୋହୁଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ

୪୬ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି କଟକ ରୋଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି । ଏଥର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ମାଲେସିଆର ଆଦ୍ୟଯୋଗୀ ପ୍ୟାଲେସ ତୋରଣ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

BHUBANESWAR DURGA PUJA
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 18, 2026 at 2:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ପାଇଁ ଗାଁଠୁ ସହର ଉତ୍ସବମୁଖର । ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର । ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକ ମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ବିିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ସେପଟେ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା (ETV Bharat Odisha)

ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଛି ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ମହାସପ୍ତମୀ ପାଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି କିଛି ମଣ୍ଡପରେ ସପ୍ତମୀ ପାଳନ ହେଉଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର, କଟକ ରୋଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବମୀଖାଲ, ଝାରପଡ଼ା, ରସୁଲଗଡ଼, ଶହୀଦନଗର, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଆଦି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

BHUBANESWAR DURGA PUJA
ଦଶହରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର; ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପ, ମନ ମୋହୁଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ (ETV Bharat Odisha)
୪୬ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି କଟକ ରୋଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି:
BHUBANESWAR DURGA PUJA
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା (ETV Bharat Odisha)

କଟକ ରୋଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି ସଭାପତି ସୁବଳ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ । ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ଆମ ସଂଘ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତବର୍ଷ ୪୬ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ମା'ଙ୍କର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଚାନ୍ଦି ଅଳଙ୍କାର କରିଥିଲୁ । ଏଥର ଚାନ୍ଦି ରଙ୍ଗର ଏକ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ । ଏଥର ମାଲେସିଆର ଆଦ୍ୟଯୋଗୀ ପ୍ୟାଲେସ ଢାଞ୍ଚାରେ ତୋରଣ ହୋଇଛି । ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ୮୦ ଫିଟ୍ ଏବଂ ଚଉଡା ୧୨୦ ଫୁଟ। ମାଙ୍କ ମୁକୁଟ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଚାନ୍ଦିରେ ଗଢ଼ାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

BHUBANESWAR DURGA PUJA
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପକୁ ବୁଲି ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସୋନାଲି ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି,"ଏଠାକୁ ବୁଲି ଆସି ଭଲ ଲାଗୁଛି । ଏଠାରେ ସର୍କସର ନୂଆ ଥିମ ହେଇଛି । ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ଯେ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ମଣ୍ଡପ କଣ କରୁଛି ଦେଖିବାକୁ । ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଛି । ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି । ମା' ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ । "

BHUBANESWAR DURGA PUJA
ଦଶହରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର; ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପ, ମନ ମୋହୁଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ (ETV Bharat Odisha)
BHUBANESWAR DURGA PUJA
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍‌ରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ରଥ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଶହରାରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜାକୁ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ, କାରଣ କ'ଣ ?

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

MAHA SAPTAMI RITUAL
ଦୁର୍ଗା ପୂଜା 2026
BHUBANESWAR PUJA MANDAP
ଓଡିଶା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା
BHUBANESWAR DURGA PUJA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.