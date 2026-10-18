ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପ, ମନ ମୋହୁଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ
୪୬ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି କଟକ ରୋଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି । ଏଥର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ମାଲେସିଆର ଆଦ୍ୟଯୋଗୀ ପ୍ୟାଲେସ ତୋରଣ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 18, 2026 at 2:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ପାଇଁ ଗାଁଠୁ ସହର ଉତ୍ସବମୁଖର । ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର । ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକ ମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ବିିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ସେପଟେ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ।
ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଛି ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ମହାସପ୍ତମୀ ପାଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି କିଛି ମଣ୍ଡପରେ ସପ୍ତମୀ ପାଳନ ହେଉଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର, କଟକ ରୋଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବମୀଖାଲ, ଝାରପଡ଼ା, ରସୁଲଗଡ଼, ଶହୀଦନଗର, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଆଦି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
କଟକ ରୋଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି ସଭାପତି ସୁବଳ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ । ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ଆମ ସଂଘ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତବର୍ଷ ୪୬ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ମା'ଙ୍କର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଚାନ୍ଦି ଅଳଙ୍କାର କରିଥିଲୁ । ଏଥର ଚାନ୍ଦି ରଙ୍ଗର ଏକ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ । ଏଥର ମାଲେସିଆର ଆଦ୍ୟଯୋଗୀ ପ୍ୟାଲେସ ଢାଞ୍ଚାରେ ତୋରଣ ହୋଇଛି । ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ୮୦ ଫିଟ୍ ଏବଂ ଚଉଡା ୧୨୦ ଫୁଟ। ମାଙ୍କ ମୁକୁଟ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଚାନ୍ଦିରେ ଗଢ଼ାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପକୁ ବୁଲି ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସୋନାଲି ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି,"ଏଠାକୁ ବୁଲି ଆସି ଭଲ ଲାଗୁଛି । ଏଠାରେ ସର୍କସର ନୂଆ ଥିମ ହେଇଛି । ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ଯେ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ମଣ୍ଡପ କଣ କରୁଛି ଦେଖିବାକୁ । ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଛି । ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି । ମା' ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ରଥ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଶହରାରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜାକୁ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ, କାରଣ କ'ଣ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର