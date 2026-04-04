ସାରା ଜୀବନର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ଗାଁର ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର କଲେ ମାଗୁଣି ସାର, ଅବସର ଦିନକୁ କଲେ ସ୍ମରଣୀୟ
ମାଗୁଣି ସାର ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ କେବେ ଅବସର ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବଦଳାନ୍ତି। ଆଜି ପାଟସୁନ୍ଦରପୁରର ପ୍ରତିଟି ଶୋଷିଲା କଣ୍ଠ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ-ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : April 4, 2026 at 8:07 PM IST
ନିମାପଡା: ପାଟସୁନ୍ଦରପୁର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାଗୁଣୀ ସାରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଆଜି ଶତମୁଖ । କାରଣ ମାଗୁଣି ସାର କେବଳ ଏ ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ । ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଗାଁର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିଜ ହାତରେ ସଜାଡି ଆସିଛନ୍ତି ମାଗୁଣି ସାର । ହେଲେ ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଅବସର ନେବାବେଳେ ଏଇ ଗାଁ ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପାଟସୁନ୍ଦରପୁରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଜଳ ସଙ୍କଟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା । ପାଣୁ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ଯେମିତି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ । ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ହିଁ ଜଳଯୋଗାଣର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା । ମାତ୍ର ପିଇବାପାଣି ପାଇଁ 4 କିମି ଦୂରରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ । ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପାଣି ଟାଙ୍କି ରହିଛି । ହେଲେ ସେଥିରୁ ଲୁଣି ପାଣି ବାହାରୁ ଥିଲା । ତେଣୁ ଏହା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁ ନ ଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡିଥିବାରୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଖରାପ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିଲା । ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ବାରସ୍ତ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁ ନ ଥିଲା ।
ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇଲେ ମାଗୁଣି ସାର
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପାଟସୁନ୍ଦରପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ମାଗୁଣି ମଲ୍ଲିକ । ମାଗୁଣି ସାର କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି । ନିଜ ଗାଁରେ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ ୧୮ ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷକତା କରି ଆସୁଥିଲେ । ୧୮ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ିବାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ । ନିକଟରେ ଚାକିରୀ ଜୀବନରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ । ଏହିଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ମାଗୁଣି ସାର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର କରିପାରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଚାକିରୀ ଜୀବନର ସବୁ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହି ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣି ଟାଙ୍କି ମରାମିତି କରିବା ସହ ଏଥିରେ ଏକ ଆରୋ ଆକ୍ବା ଗାର୍ଡ ଲଗାଇଥିଲେ ଯହ୍ୱାରା ଲୁଣି ପାଣି ମଧୁର ପାଣିରେ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଏଥି ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପାଇପ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପାଇପ ସଂଯୋଗ କରାଇଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ମୋଟ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଏପରି କାମ କରି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଇତିହାସରେ ମାଗୁଣି ସାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅବସର ଦିନ ହେଲା ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ
ମାଗୁଣି ସାରଙ୍କ ଅବସର ଦିନ ଏହି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଶାସନ ଯାହା କରି ପାରି ନ ଥିଲା ତାହା ମାଗୁଣି ସାର କରି ପାରିଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ । ଆଜି ଗାଁର 40 ପରିବାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇ ନିଜର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେବଦୂତ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ନିଜ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିଥିବାରୁ ମାଗୁଣି ସାର ବି ଖୁବ ଖୁସି ।
ଗୁରୁଜୀ ଯାହା କଲେ, ଇତିହାସ ହୋଇ ରହିବ
ମାଗୁଣି ମଲ୍ଲିକ ଖାଲି ଜଣେ ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ, ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ମଣିଷ ବି । ଏ ନେଇ ମାଗୁଣି ସାର କୁହନ୍ତି, ଏହି ଗାଁରେ ସେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ପାଟସୁନ୍ଦରପୁର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିକଟରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଖୋଲିଥିଲେ ।ଏଠାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ମାଗଣା ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସମାଜରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ।
ମାଗୁଣି ସାରଙ୍କ ପୁଅ କହନ୍ତି, ''ସମାଜ ସେବା କରି ବାପା ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି । ଏଥି ପାଇଁ ସେ ବାହନା ଖୋଜୁଥାନ୍ତି । ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମ ଦିନରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ଏବେ ଚାକିରୀ ଜୀବନରୁ ଅବସର ନେଉଥିବାବେଳେ ଏମିତି ଏକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ବାପାଙ୍କ ଏହି ସମାଜସେବା କାମ ପ୍ରତି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିଛି ।''
ମାଗୁଣି ସାର ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଏବଂ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, 'ମାଗୁଣି ସାର ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଏବଂ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋ଼ଜନ କରିଥାନ୍ତି । ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନରେ ଯାହା ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ରଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ । ଯାହା ସରକାର କରି ପାରିଲେନି, ତାହା ସେ ନିଜସ୍ବ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରିଦେଲେ ।'
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ନିଜେ ମାଗୁଣି ସାର କୁହନ୍ତି, 'ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଏ । ହେଲେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅବସର ନେବାକୁ ପଡିବ । ଏପରି ଏକ କାମରୁ ଅବସର ନେବା ବେଳେ ଏହିଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏପରି ଏକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ।'
ଚାକିରୀରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଅନେକେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଗୁଣି ସାର ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିକ୍ଷକ କେବେ ଅବସର ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବଦଳାନ୍ତି। ଆଜି ପାଟସୁନ୍ଦରପୁରର ପ୍ରତିଟି ଶୋଷିଲା କଣ୍ଠ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା
