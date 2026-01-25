ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଆରମ୍ଭ; ମନ୍ତ୍ରଧ୍ବନୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଖଣ୍ଡଗିରି
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଐତିହାସିକ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା । ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ବେଦ ଧ୍ୱନୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ୧୪ଟି ନିୟମ ଜାରି କଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ।
Khandarigi Mela ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଐତିହାସିକ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଘ ମେଳା । ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଦଦେଶରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ବେଦ ଧ୍ୱନୀ । ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସମାଗମରେ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରୁ ବାରଭୂଜା ଯାଏଁ ମେଳି ଲାଗି ରହିଛି । ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ । ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଫେବୃଆରୀ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ସେପଟେ ଯାତ୍ରା କମିଟିମାନଙ୍କୁ ୧୪ଟି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ।
ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଘ ମେଳା:
ଆଜି (ରବିବାର) ଖଣ୍ଡଗିରି ବାରଭୁଜାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆସିବା ପରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୈଷ୍ଣବ ଚାରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଗୌଡ଼ୀୟ, ବେଦପତି ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ହୋମଯଜ୍ଞରେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଶତାଧିକ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ମେଳା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC) ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମେଳା ପରିସରରେ ୧୦୦ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି । ମେଳାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଭିଡ ଓ ବୁଲା ବିକାଳୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ରି ମେଳା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଓ ବିଏମସି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି । ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ ଓ୍ୱାର୍ଡେନ ବା ପୂର୍ବତନ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଯାନବାହନ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସ୍ଵଚ୍ଛତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହ ଅଗ୍ନିଶମ, ପୋଲିସ, ବିଏମସି, ମେଡିକାଲ ଓ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍, ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ୟାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମେଳାକୁ ଆସୁଥିବା ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ମନା କରାଯାଇଛି । ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଶ୍ଲୀଳତା ରହିବ ନାହିଁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ୭ଟି ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ କରାଯାଇଛି । ଯାତ୍ରା କମିଟିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ୧୪ଟି ନିୟମ ଜାରି କରିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ।
- ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନଗ୍ନ ନୃତ୍ୟ କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜକ ଦୃଶ୍ୟ ପରିବେଷଣକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ପାଣ୍ଡାଲରେ 6ଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରବଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ରଖିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ସାଇନେଜ (signage) ଦ୍ବାରା ଚିହ୍ନିତ କରିବେ ।
- ଯାତ୍ରାପରିବେଷଣ ସମୟରେ, କୌଣସି ଧର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିମ୍ବା ଜାତିକୁ ନେଇ ଆକ୍ଷେପ ହେବା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବ ।
- ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଚୌକି ଠାରୁ ଚୌକିର ଦୂରତା ରଖିବେ ଓ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ରାସ୍ତା ରଖିବେ ।
- କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଭଳି କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ରଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ।
- ପ୍ରତ୍ୟକ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଲାଇସେନ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚୌକି ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଚୌକି ପକାଇବେ ନାହିଁ ।
- ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା କମିଟି ନିଜ ନିଜର ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନିତ କରି ଅପେରାର ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନିଜ ହେପାଜତରେ ରଖିବେ । ତାହା ଯେପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ।
- ଯାତ୍ରା ପାଣ୍ଡାଲ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ସରଞ୍ଜାମ ରଖିବେ ।
- ଯାତ୍ରା ପଡିଆ ପରିସର ମଧ୍ଯରେ ଦର୍ଶକମାନେ କୌଣସି ଯାନବାହନ ରଖିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କ ଯାନ ବାହନ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ।
- ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶବ୍ଦର ତୀବ୍ରତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଯେପରି ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
- ଯାତ୍ରା କମିଟି, ଯାତ୍ରା ପଡିଆ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଫେରିବାଲାଙ୍କୁ ଦୋକାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ ।
- ପ୍ରସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଟିଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆବଦ୍ଧ ନକରି ସ୍ଵଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ।
- ଯାତ୍ରା ପଡିଆ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୁଆକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।
