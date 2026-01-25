ମାଘ ସପ୍ତମୀ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଆସ୍ଥାର ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଅବସରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ଼ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ । ମହୋଦଧିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
Published : January 25, 2026 at 11:13 AM IST
ପୁରୀ/କୋଣାର୍କ: ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଆବସରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍ପରଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ । ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସମାପନ ପରେ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ସେପଟେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଥିଲା । ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।
ଆଜି ହେଉଛି ମାଘ ମାସ ସପ୍ତମୀ । ବିଶ୍ଵପ୍ରସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାପୀଠ । ଆଜିର ଦିନରେ ଏଠାରେ ବୁଡ ପକାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି । ଆଜିର ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ସ୍ନାନକରି ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି । ଏହି ବିଶ୍ଵାସ ଓ ପରମ୍ପରା ନୁସାରେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଭକ୍ତ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍ପରଣୀରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ।
January 25, 2026
ପୌରାଣିକ କଥାନୁସାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ଶାମ୍ଵ କୁଷ୍ଠରୋଗରେ ପିଡୀତ ଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବାର ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି । ଆଜିର ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ସ୍ନାନକରି ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଆସିଛି । ଏହି ବିଶ୍ଵାସ ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ଵର, ଇଶାନେଶ୍ଵର, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବରଙ୍କୁ ସେବାୟତ ମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପହଁଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ସାଧୁସନ୍ଥ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍ପରଣୀରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ଏହି ପୁଷ୍ପରଣୀରେ ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ମିଳି ଥାଏ ଓ ପୂର୍ନଜନ୍ମ ହୋଇ ନଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି ବୋଲି ସାଧୁସନ୍ଥ କହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
ଏହି ପରମ୍ପରା ବହୁପୁରାତନ କାଳରୁ ରହିଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବେଳାଭୂମିରେ । ଆଜିର ଦିନରେ ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମାଘ ମାସରେ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳକାମନା କରି ମାସ ମାସ ଧରି ଵ୍ରତ ମାଘ ବ୍ରତ ପାଳିଥାନ୍ତି ସଧବା ମହିଳାମାନେ । ମାସ ତମାମ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ହବିଷାନ୍ନ ଭୋଜନ କରି ସକାଳୁ ବାଲୁକାରେ ଦେବ ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରରେ ମଙ୍ଗଳକାମନା କରିବା ସହିତ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ଦେବ । ଏହି ବିଶ୍ଵାସ ନେଇ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ସଧବା ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ସେପଟେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଥିଲା ବୋଲି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବୁଡ଼ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରସାଶନ ପକ୍ଷରୁ ଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୬ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପିଙ୍କ ଦାଇତ୍ୱରେ ୧୩ ଜଣ ଡିଏସପି, ୩୯ ଜଣ ଆଇଆଇସି ହାବିଲଦାର ୨୮ ଜଣ, ୧୨୩ ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ , ୧୧୬ ଜଣ ଏଏସଆଇଓ ଏସଆଇଙ୍କ ସହିତ ୩୩ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ଶଙ୍ଖଳା ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ ଭାବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ୩୫୦ ଜଣ ସ୍ବେଛାସେବୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଶନ ପକ୍ଷରୁ ଦିନ ରାତି ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ରଭଗା ମାଘମେଳା ପଡିଆରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ ସମେତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର, ହଜିଲା ଖୋଜିଲା ମଞ୍ଚ ସହ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବୁଡପକାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମାଘ ସପ୍ତମୀ; ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ ପକାଇବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ/କୋଣାର୍କ