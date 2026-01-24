ମାଘ ସପ୍ତମୀ; ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ ପକାଇବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବୁଡ ପକାଇବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଶାନ୍ତି ଶୃଂଖଳା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
Published : January 24, 2026 at 11:19 PM IST
ପୁରୀ: ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥପୁଷ୍କରଣୀରେ ଅସନ୍ତକାଲି ରବିବାର ଭୋରରେ ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ପଞ୍ଜିକାରେ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ରବିବାର ଭୋର୍ ୪.୪୧ ମିନିଟ୍ରୁ ୫.୨୦ ମିନିଟ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ବର, ଶାଣେଶ୍ବର ଓ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରର ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ମହାଅଲଭ୍ୟ ସ୍ନାନ ହେବ । ଏନେଇ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମେଳା ପଡିଆ, ତୀର୍ଥପୁଷ୍କରଣୀ ଓ ନବଗ୍ରହ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ମାଘସପ୍ତମୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଟିକିନିଖି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷ ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଓ କାକଟପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବାଇକ, କାର ଓ ବସ ପାର୍କି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି ଆଜି ଅପରାହ୍ଣ ୩ଟାରୁ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ସମସ୍ତ ଯାନବାହାନ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମେଳା ୨୦୨୬ ର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ଓ ବିବିଧ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ। pic.twitter.com/C8L6CW0TJp— Collector and District Magistrate Puri (@dm_puri) January 15, 2026
ପୁରୀରୁ ଆସୁଥିବା ବସ୍ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବାଲିଘାଇ ଗୋପ ରାସ୍ତାରେ ଯାତୟାତ କରିବା ପୁରୀ ଆଡୁ ଆସୁଥିବା ବାଇକ ଓ କାର ବେଳାମାର୍ଗ ରାସ୍ତା ବାଲିକପିଳେଶ୍ଵର ଛକ ସୁତନ ଦେଇ ବଂଶୀ ବଜାର ଛକରେ ବାହାରି ଯାନବାହନ ଥାନା ଛକ ଦେଇ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ରହିବ । ସେହିଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହାନ ଆଇଓସିଏଲ୍ ବସ ପାକିଂ, ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ପାର୍କିଙ୍ଗ ଓ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ । ରାମଚଣ୍ଡୀ ଛକରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭଗା ମେରାଇନ୍ ଥାନା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ େଲିପ୍ୟାଡ଼ ପାର୍କିଂ ରୁ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଯିବାଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସଟଲ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଂଖଳାରେ ସମାପନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ପାର୍କିଂ, ପାନୀୟଜଳ, ଶୌଚାଳୟ, ଆଲୋକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧାକୁ ସହଜ ରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ବେଛାସେବୀଙ୍କୁ ମୂତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ମେଡିକାଲ ଟିମ, ସୁଚନା କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୁରୁଖୁରୁରେ କିଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ବୁଡ ପକାଇବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ