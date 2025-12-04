ହତାସ ପ୍ରେମିକର ଅଜବ ପାଗଳାମୀ; ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟାୱାରରେ ଚଢ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ
ଯୁବତୀ ଓ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମୋବାଇଲରେ କଥା କରାଇଲା ପରେ ଯୁବକ ନିଜେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ।
Published : December 4, 2025 at 2:19 PM IST
କେନ୍ଦୁଝର: ହତାସ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ଚଢ଼ିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟାୱାରରେ। ହତାସ ପ୍ରେମିକର ଏଭଳି ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝରରେ । ହତାସ ପ୍ରେମିକର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଅଶି ଦଶକର ଶୋଲେ ସିନେମାର କଥା । ଯେପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାୟକ ବୀରୁ (ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର), ନାୟିକା ବାସନ୍ତି (ହେମାମାଲିନୀ)କୁ ପାଇବାକୁ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଚଢ଼ି ବାସନ୍ତିକୁ ମନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ଜଣେ ହତାସ ପ୍ରେମୀକ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନା ଜୁଡ଼ିଆ ଘାଟି ନିକଟ ଏକ ନୂତନ ନିର୍ମାଣଧିନ ବିଦ୍ୟୁତ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିବା ଦେଖା ଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରେମିକ ଜଣକ ସାହାରପଡ଼ା ମାଛଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶ୍ୱାସ ମହାକୁଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରେମିକା ଜଣକ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଳକ ଯାତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର l ଆଜି ସକାଳେ ଯୁବକ ବିଶ୍ୱାସ ମହାକୁଡ ଆସି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢି, ପ୍ରେମିକା ତା ସହ କଥା ନହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସେଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ଖବରପାଇ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରେମିକ ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଜିଦ୍ ରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ।
ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୁବକଙ୍କ ପଛରେ ବହୁ କସରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେ ବୁଝାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କଥା ମାନି ନଥିଲା ହତାସ ପ୍ରେମିକ। ଶେଷରେ ପୋଲିସ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀ ଓ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମୋବାଇଲରେ କଥା କରାଇଥିଲା। ଯାହାପରେ ଯୁବକ ନିଜେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ।
ଯୁବକ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ବିଶ୍ୱାସ ମହାକୁଡଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି । ଘର ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଜିମାରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ଟାଉନ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଏହି ଘଟଣା ସହରରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ଶତାଧିକ ଲୋକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜମି ରହିଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିରୁପା ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ କାର୍ ଖସିପଡ଼ିବା ଘଟଣା; ଜଣେ ମୃତ, ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାନ୍ଧ ଦେଲେନି ଗାଁ ଭାଇ; 6 ଘଣ୍ଟା ପଡିରହିଲା ଶବ, କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କଲେ ଡାକ୍ତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର