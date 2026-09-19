ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୭ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବନମାଳିଙ୍କ ପରିବାର ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ, ମୃତଦେହ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ
ସପ୍ତାହେ ପରେ ସାନ ଝିଅର ନିର୍ବନ୍ଧରେ ହସ ଖୁସିରେ ପୁରି ଉଠିଥାନ୍ତ ପରିବାର, ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନରେ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା । ଏବେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟିପଡୁଛି ଘର । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : September 19, 2026 at 7:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମାଲୱା ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ କାର୍ ଏକ ନାଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା ପରେ ସବୁଆଡେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ୭ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି । ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଏକାଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ୭ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଏକପ୍ରକାର ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ତେବେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ମୃତକମାନେ ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ ନିକଟରେ (ବନମାଳି ହୋଟେଲ) ନାମରେ ଢ଼ାବା କରିଥିବା ବନମାଳି ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ବନମାଳୀ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନୂଷୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିଜନମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ମୃତକମାନେ ହେଲେ ବନମାଳିଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ପୁଅ ଶିବ ବେହେରା (୪୦), ନାତି ତଥା ଶିବଙ୍କ ପୁଅ କ୍ରିଷ୍ଣା ରାଜବୀର ବେହେରା ଓରଫ କ୍ରିସ୍ (୧୩) ଓ ନାତୁଣୀ ସାଇରା ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ବେହେରା (୭) । ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନମାଳିଙ୍କ ମଝିଆ ଝିଅ ରିତାରାଣୀ ବେହେରା (୩୫), ଜ୍ବାଇଁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା (୪୦), ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ସାଇସ୍ୱସ୍ତିକ୍ ବେହେରା ଓରଫ ରିଷୀ (୧୧) ଓ ବନମାଳିଙ୍କ ସାନଝିଅ ରାଧାରାଣୀ ବେହେରା (୩୦) ।
ସମସ୍ତେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖ (ବୁଧବାର) ରାତିରେ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ବନମାଳିଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ ଭିଡିଓ କଲରେ ମୃତକମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ବାପା, ମା ଓ ସାନ ଭାଇକୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ବନମାଳିଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବାର ଥିଲା । ସେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତେ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବି କିଣାହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି । ଶିବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରିଙ୍କି ସେନ୍ ମଧ୍ୟ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି କାନ୍ଦିକାନ୍ଦି ପରିଜନଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ।
ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସମେତ ପରିବାର ଏକାଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇ, କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ବନମାଳି କହିଛନ୍ତି, ବୁଧବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ରେ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରି ଟ୍ରେନରେ ଯାଇଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଯାଇ ବୁଲିଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ କୁଆଡେ ଯିବେ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ ପଚରିଥିଲି । ବଡ଼ ଜ୍ବାଇଁ ଘରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଟିକେଟ କରି ଯିବାପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଯେତେଥର ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି ପଚାରନ୍ତିନାହିଁ । ସାନ ଝିଅର ୨୭ ତାରିଖରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣାକିଣି ସରିଥିଲା । ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଯିବା କଥା ବୋଲି ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ପଚାରିଥିଲି । ଝିଅର ନମ୍ବରରୁ କଲ ଆସିଥିଲା । ସମସ୍ତେ ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ।
ବନମାଳୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ । ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ । ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବୁ । ମୁଁ ହୋଟେଲ କରି ପରିବାର ଚଳାଏ । ୩୫ ବର୍ଷ ହେବ ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ରହୁଛି । ମୋ ପରିବାର ଭାସିଗଲା ବୋଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବନମାଳୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିବାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ । ଆଜି ଯଦି ବିମାନ ଥିବ, ରାତି ଭିତରେ ମୃତଦେହ ପଠାଇବେ । ନ ହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୃତଦେହ ପଠାଇବେ । ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ପରେ ଯାହା ହେବ । ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଭଗବାନ ଆଉ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।"
ବନମାଳିଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଘର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଡକଣରେ । ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ୩ ଝିଅ । ୩୫ ବର୍ଷ ହେବ ସେ ପରିବାର ସହ ଜୟଦେବବିହାର ଛକ ନିକଟରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ନିକଟରେ ଏକ ଢ଼ାବା କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନାଳରେ ଭାସିଗଲା କାର୍: 3 ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 7 ଓଡ଼ିଆ ମୃତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତା ଘୋଷଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର