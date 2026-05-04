ଏଣିକି ବୃଦ୍ଧ ଓ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଘରେ ମିଳିବ ଭତ୍ତା
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ଚିଠି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 4, 2026 at 5:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରୀ ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ବୃଦ୍ଧ ଓ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଘରେ ମିଳିବ ଭତ୍ତା । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଚିଠି ।
ପେନସନକୁ ନେଇ ଚିଠି:
ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଘରୁ ବାହାରିବା ଏକପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡିଛି । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ବା MBPY ଅଧୀନରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ସମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପଠାଯାଇଛି ।
ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ରୁ ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ପରିସ୍ଥିତି ଗଭୀର ରୂପ ନେଇଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିମାସ ୧୫ ତାରିଖରେ ହେଉଥିବା ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ।’
ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ପେନସନ:
ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ଅଂଶୁଘାତ, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ, ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଶିକାର ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଇବା ପାଣି, ORS ପ୍ୟାକେଟ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସେଥିସହିତ ବୃଦ୍ଧ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଅସୁସ୍ଥ ଓ ଅସହାୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ଭତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ?
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଧୁ ବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୦୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା । ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଅସହାୟ, ବୃଦ୍ଧ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ବିଧବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ।
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳେ ପେନସନ ?
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି । ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ଅତିରିକ୍ତ ୪ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପରେ ମୋଟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୬.୭୫ ଲକ୍ଷ ପାର କରିଛି । ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାସିକ ୫୦୦ ଟଙ୍କା, ୭୦୦ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ୯୦୦ ଟଙ୍କା ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର