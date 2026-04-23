ଖଣ୍ଡପଡାର ପୂର୍ଵତନ SDPOଙ୍କ ବଢୁଛି ଅଡ଼ୁଆ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି
ଫତେଗଡ଼ ଥାନାରେ ପିଡିତା ମହିଳା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ SDPO ମଦନମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଵିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : April 23, 2026 at 9:25 AM IST
ନୟାଗଡ଼: ଖଣ୍ଡପଡାର ପୂର୍ଵତନ SDPO ମଦନମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଅଡ଼ୁଆ। ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବା ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଫତେଗଡ଼ ଥାନାରେ ପିଡିତା ମହିଳା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ SDPO ମଦନମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଵିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ । ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡପଡାରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ପିଡିତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ । ତଦନ୍ତ କରି ଅତିରିକ୍ତ SP ସୁବାସ ପଣ୍ଡା ପିଡିତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି ।
ଏସପି ଅଫିସରେ ପିଡିତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚୁରା
SP କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପିଡିତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ SDPO ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁରେ ଫତେଗଡ଼ ଥାନାରେ ଗତ କାଲି ଏତଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ SDPO ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ସେପଟେ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି SDPO ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରଧାନ । ତାଙ୍କୁ ଚାକିରୀରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ଗିରଫ କରିବା କରିବା ପାଇଁ ପିଡିତା ଜଣଙ୍କ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ତଥ୍ୟ ଠାରୁ ପୋଲିସକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପିଲା ଝଗଡାକୁ ନେଇ ଫତେଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏକ କେସ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ଖଣ୍ଡପଡା SDPO ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ନେଇଥିଲେ । ମାମଲା ସମାଧାନ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ SDPO ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ବାହାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ SDPO ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ବାରମ୍ବାର ଦିନ ରାତି ଫୋନ କରିବା ସହ ହ୍ବାଟସ ଆପ୍ ଚାଟିଂରେ ଫେଭର ମାଗୁଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ଏସଡିପିଓ ଜଣକ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଯାତନା କରୁଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।
‘‘ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ହେଉ । ଏକ ମାସ ଧରି ପିଡିତାଙ୍କୁ ଏସଡିପିଓ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ । ଆମେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଛୁ । ପିଡିତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ’’ ବୋଲି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ବେଛାସେବୀ ବିନ୍ଦୁଜା ଉପାଧ୍ୟାୟ ।
ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡପଡା ବିଧାୟକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ସ୍ବାଇଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ