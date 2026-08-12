ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଲହୁ ଲୁହାଣ କଲା ପାଗଳ କୁକୁର: ଉତ୍ତେଜନା, ସ୍କୁଲ୍ ଗେଟ୍ ରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ
ଛାତ୍ର ଶୌଚାଳୟ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପାଗଳ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଲହୁଲୁହାଣ କରିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : August 12, 2026 at 10:18 PM IST
Dog bites student, ବାଲେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିନ ରସାଳପୁର ସ୍ଥିତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଅଭିଭାବକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଜଣେ ଛାତ୍ର ଶୌଚାଳୟ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପାଗଳ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଲହୁଲୁହାଣ କରିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ । କୁକୁର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ଛାତ୍ର ଏବେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ପିଲାଟିର ବାପା ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ମା' ପର ଘରେ ଖଟି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ଏକ ଚାକିରୀ ସହ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ସ୍କୁଲ ଗେଟରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୁକୁର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶଶିକାନ୍ତ ରଣା କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଗତକାଲି ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି । ସେ ପିଲାର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା । ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାରଣ୍ଡା ଅଛି, ସେ ବାରଣ୍ଡା ପୁରା ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ତା’ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ମୁଁ କଲ୍ କରିଥିଲି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଲ୍ କଲେ ବି ଆସୁନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପି.ଟି. ସାର୍ ଅରୂପ ସାର୍, ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସେ ପିଲାର ଧୁଆଧୋଇ କରୁଥିଲେ, ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ । ସାର୍ ମାନେ ପିଲାଟିକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଡ୍ମାଷ୍ଟର ସାର୍ ବି ଯାଇଥିଲେ । ସବୁ ଟିଚରମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ । ତା’ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ନେଇ ଯାଇଥିଲି । ସେଠି ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ଏଡ୍ମିଶନ୍ କରେଇଦେଲୁ । ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଟିଟି ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୂରା ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା କଟିଯାଇଛି, ଛାତିରେ କମୁଡା ଦାଗ ସହ ଗୋଡ଼ରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଅଛି । ସେ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖରାପ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି । ସେ କଥା କହିପାରୁନି, ଖାଉନାହିଁ । ଏତେ ଡରିଯାଇଛି ଯେ, ସେ କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରୁନି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଏୟା ଯେ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ମେଣ୍ଟ ପୂରା ଢିଲା । ଏଠି କେହି କାହାରି କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି । ପିଲା ତ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବେକାର, କିନ୍ତୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି । ପିଲା କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ, ପିଲା ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ କୁକୁରଟା କାମୁଡ଼ିଲା । ପିଲାଟା ଗଲା ବାହାରକୁ, ତିନି ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତିନି ଜଣ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ । ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି ତା’ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ପିଲାଟା ଯୋଉ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଛି, ସେ ପିଲାଟା ବି ଲଢ଼େଇ କରିଛି । ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଯାଇ କୁକୁରକୁ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, କୁକୁର ଗଲା ପରେ ସେ ପିଲାଟା ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ।"
"ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ପିଲାତ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତା’ର ଅକର୍ମଣ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି । ତା’ ବାପା ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ସେ କିଛି କାମ କରନ୍ତିନି । ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରି ଘର ଚଳାନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳୁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ । ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ଖରାପ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ହେଡ୍ମାଷ୍ଟର ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ? ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସେମାନେ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ସେଇଟା ହେଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା; 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଏମସିରେ 47,126 ବୁଲା କୁକୁର ; ପ୍ରତି ଓ୍ୱାର୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ହାରାହାରି ୭୦୩
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର