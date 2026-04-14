ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମା’, ଦର୍ଶନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ର

ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ସୁନାବେଶ
ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ସୁନାବେଶ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 14, 2026 at 12:22 PM IST

କେନ୍ଦୁଝର: ଆଜି ଘଟଗାଁ ମା’ତାରିଣୀଙ୍କ ୯୦ତମ ଚଇତି ପର୍ବର ୬ଷ୍ଠ ଦିନ । ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା’ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ୧୯୩୭ ମସିହାରୁ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଘଟଗାଁ ମା’ ତାରିଣୀଙ୍କ ଚଇତି ପର୍ବ ଏବର୍ଷ ୯୦ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗତ ୯ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ଅବସରରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥିବା ଭକ୍ତ ନିତାଞ୍ଜଳି ବାରିକ ‘‘ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କଲୁ । ଧାଡି କରି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଗତବର୍ଷ ବି ଆସିଥିଲୁ ଏବର୍ଷ ବି ଆସିଛୁ’’ ।

ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ସୁନାବେଶ
ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ସୁନାବେଶ (ETV Bharat)

ମାଗଣା ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସହିତ ପଣା ବଣ୍ଟନ

ରୌଦ୍ରତାପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯିବା ସହ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ମଣ୍ଡପରେ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ୫ଟା ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତିମୂଳକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ୫ଟାରୁ ରାତିସାରା ଦାସକାଠିଆ, ପ୍ରବଚନ ଏବଂ ବାଦୀପାଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ।

ମା’ ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ
ମା’ ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ (ETV Bharat)

ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସହିତ ପଣା ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମକୁ ଦେଖି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତଥା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛି ବୋଲି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମା’ ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ
ମା’ ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ (ETV Bharat)

ଦର୍ଶନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ !

ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଓଡିଆ ନବବର୍ଷରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାବେଶ ହେବ । ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧାଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମନ୍ଦିରର 3 ନମ୍ବର ଗେଟ୍‌ ଦେଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛଡାଯାଉଛି । 30 ରୁ 35 ଜଣ ପୂଜକ ଆଜି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଅର୍ଥାତ ସକାଳ 4ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହୋଇଛି । ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ’’।

ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ସୁନାବେଶ
ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ସୁନାବେଶ (ETV Bharat)

ଭକ୍ତ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେହୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,‘‘ମା ଙ୍କ ମହିମା ବହୁତ୍। ମା ସବୁବେଳ ଭକ୍ତର ମନକଥା ବୁଝି ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାଆନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ମା ହାତ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି’’।

ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବିଶେଷତ୍ବ


ଆଜି ଓଡିଆ ନବବର୍ଷ ଏବଂ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାହା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାମରେ ପରିଚିତ । ଏହାକୁ ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷରେ ଆଜି ଠାରୁ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ । ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଉତ୍ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବେଲପଣା ଓ ଛତୁଆ ପଣା ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଦିନରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞ, ହୋମ ଓ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର

