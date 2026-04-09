ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀଙ୍କ ଚଇତି ପର୍ବ: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମା’
ଆଜି ସକାଳୁ ଦେହୁରୀମାନେ ମା'ଙ୍କ ମାର୍ଜନା, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରି ସୁନାବେଶ କରିଥଲେ। ରିପୋର୍ଟ-ସନ୍ତାୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ର
Published : April 9, 2026 at 7:11 PM IST
କେନ୍ଦୁଝର: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା' ତାରିଣୀଙ୍କ ୯୦ତମ ଚଇତି ପର୍ବ । ସପ୍ତାହେ ଧରି ମା'ଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ । ମା'ଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୁଲୁକିବ ମଞ୍ଚ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି।
ଆଜି ସକାଳୁ ଦେହୁରୀମାନେ ମା'ଙ୍କ ମାର୍ଜନା, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରି ସୁନାବେଶ କରିଥଲେ। ଏହା ସହ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ହୋମଯଜ୍ଞ, ଭାଗବତ ପାରାୟଣ, ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଓ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କରାଯିବ । ୧୦୮ ନଡ଼ିଆ ପୂଜାପାଇଁ ଦୁଆରଶୁଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ଦିର ଦେହୁରୀ ରବି ଦେହୁରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚଇତି ପର୍ବରେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଘଟଗାଁ ଆସିବେ।
ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଆସିବ । ତିନିଟି ସ୍ଥାନ ଘଟଗାଁ ହାଟପଡ଼ିଆ, ଶାଳବଣ ବାଙ୍କ, ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଆରେ ଗାଡ଼ି ପାକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ଆଡୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଶାଳବଣ ବାଙ୍କ, କେନ୍ଦୁଝର ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ହାଟପଡ଼ିଆ ଓ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଆରେ ପାକିଂ କରିବେ । ଘଟଗାଁ ଏସ୍ବିଆଇ, ମା' ହୋଟେଲ ଏବଂ ଶନିମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସ୍ବାଗତ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।
ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମା' ତାରିଣୀ ପୀଠକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାରପୋଲିନ ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ, ୪ ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଓ ବଜାରକୁ ରଙ୍ଗିନ ଆଲୋକରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ ମହାପାତ୍ର। ଚଇତି ପର୍ବକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସାରିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ପୂଜକ ଓ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବରସ୍ଥିତ ଦେବୋତ୍ତର ଉପଆୟୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଶତପଥୀ, ସମ୍ବଲପୁରସ୍ଥିତ ସହକାରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଦେବୋତ୍ତର ଆୟୁକ୍ତ ବିକାଶ ଗୋୟଲ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଚଇତି ପର୍ବର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଆଜି ସକାଳୁ ବର୍ଷା ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ସାତଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର
