ରାତି ପାହିଲେ ମା' ଶ୍ୟାମା କାଳୀପୂଜା; ଉତ୍ସବ ମୁଖର ବ୍ୟାସନଗର ଓ ଯାଜପୁର ସହର, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ବ୍ୟାସନଗର ସହରର 19ଟି, ଯାଜପୁର ଟାଉନର 15ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା' ଶ୍ୟମାକାଳୀ । ୧୦ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପୂଜା । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : November 7, 2026 at 11:23 PM IST
ଯାଜପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ଗଣପର୍ବ ଶ୍ୟାମା କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଲାଣି ବ୍ୟାସନଗର ଓ ଯାଜପୁର ଟାଉନସହର । ରାତି ପାଇଲେ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି । ମୃମ୍ଣୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କାରିଗର । ଚଳିତବର୍ଷ ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ୧୯ଟି ଯାଜପୁର ଟାଉନର 15ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା' ଶ୍ୟମାକାଳୀ । ତେବେ ୧୦ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଗତକାଲି ଯାଜପୁର ଏସପି ୟସ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ସହରରେ ଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ପୁରା ସହରରେ ପୋଲିସ ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ।
ରାତି ପାଇଲେ ଦୁଲୁକିବ ବ୍ୟାସନଗର ଓ ଯାଜପୁର ପୌର ପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳ ସହର । ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହୋଇଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ମା' ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାରିଗର । ଚଳିତବର୍ଷ ବ୍ୟାସନଗର ସହରର କୋପଣ୍ଡ, ନୂଆମାର୍କେଟ, ଦଳା ଛକ, ଷ୍ଟେଟବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟିଲସିଟି, ରେଳବାଇ ବି.ଏନ.ଆର, ଧବଳଗିରୀ, ଚୋରଦା ଛକ, ଆରିୟନ କ୍ଲବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କଳାମନ୍ଦିର, ଷ୍ଟେସନ ବଜାର, ରାଧାନାଥ ମାର୍ଗ, କହ୍ନେଇପୁର ଓ ନହକା ବାଇପାସ୍ ଆଦି ୧୯ଟି ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ଆବାହନ କରାଯିବ । ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାବେଳେ ତୋରଣ ଓ ଆଲୋକସଜ୍ଜା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି । ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ ଏବର୍ଷ ଭଳିକି ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତଥର ସହରରେ ୧୦ ଦିନଧରି ଆୟୋଜିତ ହେବ ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ।
ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ବିଶ୍ୱନାଥ ଉପାଧ୍ୟୟ କୁହନ୍ତି, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛି । ଏବର୍ଷ ବହୁତ ପାଗ ଖରାପ ଥିଲା । ପରେ ପାଗ ଭଲ ହେବା ଫଳରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି l ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ରାତି ଦିନ ପଡିକି କାମ କରୁଛୁ l କାମ ଆସିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଁଚିଲାଣି । ମାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ l ଜରି ମେଢ଼ ଏବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆମେ ମାଟି ମେଢ଼ କରିଛୁ l ନିଶ୍ଚିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ।
ନହକା କାଳୀପୂଜା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କାଳୀପୂଜା ବ୍ୟାସନଗରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ l ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଏବର୍ଷ ଆମେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ l ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଦୁବାଇ ଗେଟ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଟ ଗେଟ କରିଛୁ l ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ l ଆମର ମିନା ବଜାର ଓ ଦୋଳି ବସିଛି l ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ l କାମ ତ ସରିବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପହଂଚିଲାଣି l କାଲି ମା'ଙ୍କ କଳସ ବୁଡିବ ଆଉ ତା ପରେ ମାଙ୍କ କାଳୀପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ l
ଚଳିତବର୍ଷ ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ ୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ୧୮ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଭଷାଣ ଉତ୍ସବ । ଏହିପରି ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ 8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ 16 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ ଓ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ l ଏଣୁ ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି । ପୂଜା ଆୟୋଜନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମେଳା ଓ ମୀନା ବଜାରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । କାଳୀପୂଜା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଦୁଇଟି ସହରରେ 16 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ । ଏଥିସହିତ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସହରର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଶାନ୍ତି କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।
ଶିଶିର କୁମାର ରାଉତ ମେଲଣ କମିଟି ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ବର୍ଷ 2026 ମସିହା କାଳୀପୂଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଚୋରଦା କାଳୀପୂଜା କମିଟି ଓ ମେଲଣ କମିଟି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି l ଏହି ମେଲଣ ଆମର ଦୀର୍ଘ 29 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା l ସହରରେ ଯେଭଳି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ ଏବର୍ଷ 5ରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଇଯିବେ l ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତାରେ ଏହି ଉତ୍ସବ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହେବ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ l"
ଏସପି ୟସ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି 2026 ମସିହା କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବସିଥିଲା l ଉଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲରେ କାଳୀପୂଜା ପାଳନ କରିବା l ଏଥର ଆମେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ l କିଭଳି ଲୋକ ମାନେ ବିନା ଦ୍ଵନ୍ଦରେ କାଳୀପୂଜା ଉପଭୋଗ କରିବେ l ବାଇକ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛୁ l ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଏଥର ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରାଇମ ଗତିଵିଧି ଉପରେ ନଜର କରିବେ l ଆମେ ବହୁତ ଅଂଚଳରେ ସିସିଟିଭି ଲଗେଇଛୁ । କାଳୀପୂଜା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବୁ l ଭଷାଣି ସମୟରେ ଆମେ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ l
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କାଳୀପୂଜା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ l ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତେକ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କିଛି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗାଁକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନେଲେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ମଦ ପିଇ ଗାଁକୁ ଆସିବା ମନା, ନ ମାନିଲେ ୫ ହଜାର ଜରିମାନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର