ଦୁର୍ଲଭ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ: ଦର୍ଶନ କଲେ ମିଳେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ପୁଣ୍ୟ
ମା'ଙ୍କ ଏହି ଧବଳମୁଖୀ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 10, 2026 at 6:00 PM IST
Maa Samaleswari 'Dhabalamukhi' attire, ସମ୍ବଲପୁର: ଆଜି ହେଉଛି ମହାଳୟା ତିଥି l ଆଜିର ଦିନରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଧବଳମୁଖୀ ବା ଗଙ୍ଗା ବେଶରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି l ବର୍ଷ ତମାମ ମା' ସିନ୍ଦୁର ମୁହିଁ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କେଵଳ ଆଜିର ଦିନରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି l ମା' ଏହି ବେଶରେ ଅଢେଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତି l ପିତୃ ପକ୍ଷର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ମହାଳୟା ତିଥିରେ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ କରି ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ଦେବାର ମାନ୍ୟତା ରହିଛି l ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଗଙ୍ଗା ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମା'ଙ୍କ ଏହି ଧବଳମୁଖୀ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି l ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l
ଆଜି ଭୋର 4 ଟାରୁ ମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକମାନେ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ମା'ଙ୍କୁ ଧବଲମୁଖୀ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ l ଏହାପରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ସହ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚନା ହୋଇଥିଲା l ପରେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା l ଆଜିର ଭିଡ଼କୁ ନଜରରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ଓ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା l ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା l ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୂଜା ଥାଳି ଧରି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l
ଆଜିର ଦିନରେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ନେଇ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ହେଉଛି ମହାଳୟା, ଆଜି ମା' ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି l ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗା ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ l ଆଜି ଭୋର 4 ଟାରୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଥିଲୁ ଓ ମା'ଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇଲା ପରେ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରେଇଥିଲୁ l ତେବେ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ସହ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ l ଏହାପରେ 5 ଟା 15ରୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ l ଆଜି ହେଉଛି ମହାଳୟା, ଏହା ପିତୃ ପକ୍ଷର ଶେଷ ଦିନ ଅଟେ l ଆଉ ପିତୃ ପକ୍ଷରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାର ନିୟମ ରହିଛି l ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପରେ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଅଛି l ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ସାରିବା ପରେ ଗଙ୍ଗା ଯାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମା'ଙ୍କ ଏହି ବେଶ କରାଯାଇଛି l ମା'ଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ମାରିବା ସହ ସମାନ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ l ଆସନ୍ତାକାଲି ମା' ସରସ୍ବତୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ," ବୋଲି ପୂଜକ କହିଛନ୍ତି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: 'ସମଲେଶ୍ବରୀ ପୀଠରୁ ହୀରାକୁଦ,ବୁଢ଼ାରାଜା ପାହାଡ଼ରୁ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ',ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଫୋକସରେ ସମ୍ବଲପୁରର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ 20 କୁଣ୍ଡ, ଖରାଦିନେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବେ ବୁଲା ଗାଇଗୋରୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର