ଭକ୍ତି ଓ ଆସ୍ଥାର ମହାସମାଗମ ଛତର ଯାତ୍ରା; ୪ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କଲା ଛତର
ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ନିଶାନର ଗର୍ଜନ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ରାସ୍ତାରେ ଛତର ଯାତ୍ରା । ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ । ୨୫ CCTV ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ରଖିଥିଲା ନଜର । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ୍ ସିଂ
Published : October 19, 2026 at 10:14 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): ଭକ୍ତିର ଜୁଆର... ଆସ୍ଥାର ଅସୁମାରୀ ଭିଡ଼... ଆଉ ପରମ୍ପରାର ଏକ ବିରଳ ଚିତ୍ର ! ଘଣ୍ଟ, ଶଙ୍ଖ, ଢୋଲ ଓ ନିଶାନର ଗର୍ଜନ ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ । ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଭବାନୀପାଟଣାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା । ମା’ଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତରର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ହେଲେ ଏହି ଭକ୍ତି ଓ ଆସ୍ଥାର ମହାସମାଗମ ଭିତରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ପଶୁବଳିର ପ୍ରଥା। ହଜାର ହଜାର ପଶୁବଳି ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହେଲା ଜେନାଖାଲରୁ ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ରାଜରାସ୍ତା । ଆସ୍ଥା, ପରମ୍ପରା ଓ ବଳିପ୍ରଥାର ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
ଆସ୍ଥା ଓ ପରମ୍ପରାର ମହାପର୍ବ-
ଶାକ୍ତ ଉପାସନାର ପ୍ରମୁଖ ପୀଠ କଳାହାଣ୍ଡି । ଆଉ ଏଠାରେ ଦଶହରା କହିଲେ, ଆଖି ଆଗକୁ ଚାଲିଆସେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରାର ଦୃଶ୍ୟ । ଏହା କେବଳ ଏକ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ... ଏହା କଳାହାଣ୍ଡିର ଐତିହ୍ୟ, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ । ଆଦିବାସୀ ଓ ଆର୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ସମନ୍ୱୟରେ ସମୃଦ୍ଧ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଜମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବିଶାଳ ସମାଗମ । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ମହାଷ୍ଟମୀର ରୀତିନୀତି ପରେ ମା'ଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତରଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥାଏ ସହରର ପଶ୍ଚିମ ଉପକଣ୍ଠ ଫାଶୀଡଙ୍ଗରରେ ଥିବା ଜେନାଖାଲକୁ । ସେଠାରେ ଗୁପ୍ତ ରୀତିନୀତି ତନ୍ତ୍ର ବିଧିରେ ପରେ ନବମୀ ତିଥିର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମା’ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା । ଭୋରର ନିରବତାକୁ ଭାଙ୍ଗି... ମା’ଙ୍କ ଆଗମନରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ ସାରା ଭବାନୀପାଟଣା ।
ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ-
ଢୋଲର ଗର୍ଜନ... ନିଶାନର ନିନାଦ... ମହୁରୀର ମୂର୍ଚ୍ଛନା... ଆଉ ଘୁମୁରାର ତାଳେ ତାଳେ ମା’ଙ୍କ ଆଗମନ! ଭୋରରୁ ହିଁ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଉଠିଥିଲା ଭବାନୀପାଟଣାର ପରିବେଶ । ଜେନାଖାଲରୁ ଭୋର୍ ୫ଟାରେ ବାହାରି ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତର । ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । କିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲା... ତ କିଏ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମାଗୁଥିଲା ମା’ଙ୍କ ଆଶିଷ । ହେଲେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶର ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିତ୍ର ବି ଆସିଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ । ମାନସିକ ପୂରଣର ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପଶୁବଳି । ବୋଦା, ଛେଳି ଓ କୁକୁଡ଼ା ଆଦିଙ୍କ ବଳିରେ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଜେନାଖାଲରୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ତିନି କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଶ୍ୱାସର ଅର୍ଘ୍ୟ... ଅନ୍ୟପଟେ ପରମ୍ପରାଗତ ବଳିପ୍ରଥା-
ଛତର ଯାତ୍ରାର ଏହି ଦୁଇଟି ଦିଗ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ଆସ୍ଥା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କକୁ। ସକାଳ ୭ଟା ୪୩ରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ମାଙ୍କ ଛତର । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଛତର ମନ୍ଦିର ପହଁଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ୧୧ ରୁ ୧୨ ଟା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ପ୍ରାୟ ୪ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଛତର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ।
୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ-
ଏହାରି ଭିତରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁତୟନ ଥିଲେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ । ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ୨୫ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ନଜର । ପ୍ରଶାସନର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା । ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା... କଳାହାଣ୍ଡିର ଆସ୍ଥା ଓ ପରମ୍ପରାର ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ।
ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଆମର ଇଷ୍ଟଦାତ୍ରୀ...
ଏନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମମତା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଖୁସିର ତ ସୀମା ରହୁନି ! ଛାତିରେ କୋହ ଆଉ ଆଖିରେ ଲୁହ ଧରି ଏତିକି ଉଲ୍ଲାସ ଲାଗୁଛି ଯେ, ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ମାଆଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲୁ। ଏତେ ଜନସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମାଆ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବେଶ କଲେ ଯେ, ଖୁସିର ସୀମା ରହୁନି । ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି । ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଆମର ଇଷ୍ଟଦାତ୍ରୀ, କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ । ମାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତି ରହିଛି ।"
ମହାନ ପର୍ବ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ-
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହୃଷୀକେଶ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରିଥାଏ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପୁରୀର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଭବାନୀପାଟଣାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା । ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ଆବେଗ ଜଡ଼ିତଥାଏ ଯେ, ଛତର ଯାତ୍ରା ଦିନ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବେ । କଳାହାଣ୍ଡିର ଏହି ମହାନ ପର୍ବ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଯଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ।
ମୂଳାଷ୍ଟମୀରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇବେଳା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାନୀତି-
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମା'ଙ୍କ ନୂତନ ମସ୍ତକ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ ନବକଳବର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମୂଳାଷ୍ଟମୀରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇବେଳା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମା'ଙ୍କର ଷୋଳ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାର ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଗୁପ୍ତ ବିଧିରେ ତନ୍ତ୍ରମତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ଫାଟକ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ କେବଳ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ।ସୋମବାର ଭୋରରୁ ମା'ଙ୍କ ଛତ୍ର ମନ୍ଦିରଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଚାରି ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳାହାଣ୍ଡିର ଯୁବରାଜ ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରତାପ ଦେଓ ମା'ଙ୍କ ଛତ୍ରକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ସହିତ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା-
ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମହାପର୍ବ ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତ୍ରଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଓ ଅଗାଧ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ-ବିଦେଶରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଛୁଟିଆସିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେପରି ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଓ କଡ଼ା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା, ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ଠେଲାପେଲା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ-
ଜିଲ୍ଲା ଏସପି ନାଗରାଜ ଦେବରକୋଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବର୍ଷ ଆମର ଛତରଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦଳାଚକଟା ଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ; ସବୁକିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏଥର ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପୁଲିସ୍ ନିୟୋଜିତ ବାହିନୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରିଫିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ଵ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପୂର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ୩-୪ ଘଣ୍ଟାର ଭଲ ସମୟ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ୩-୪ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିପାରିଛୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମା' ମାଣିକେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ଜନସମୁଦ୍ର: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି