ଆଜି କଟକରେ ମା' କାଳୀଙ୍କ ଭସାଣୀ: ସହର ଜଗିଛନ୍ତି ୫୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ
ଆଜି କଟକରେ 75ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ମା' କାଳୀ । ୫୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ।
Published : October 24, 2025 at 3:46 PM IST
କଟକ: ଆଜି କଟକରେ ମା' କାଳିଙ୍କ ଭସାଣ ଯାତ୍ରା । ସହରରେ ଥିବା 75ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ମା' କାଳୀ । ଦରଘାବଜାର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଜୋନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି ପୋଲିସ । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ ଭସାଣୀ । ୫୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ । କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
ମା' କାଳୀଙ୍କ ଭସାଣୀ:
କଟକରେ ଦୁର୍ଗା ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣା ପରେ ଆଜି ମା' କାଳୀଙ୍କ ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଏହି ଭଷାଣ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦରଘାବଜାର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଜୋନ ଘୋଷଣା କରିଛି କଟକ ପୋଲିସ । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଚଳିତବର୍ଷ ସହରରେ 75ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଟରୁ ମା' କାଳୀ ମେଲାଣି ନେବେ ।
ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ:
ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ସକାଳୁ ମେଢ଼ ଗୁଡିକ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ । କାଳୀ ପୂଜା ଭସାଣୀକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସହରରେ ମୋଟ ୫୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରାସ୍ତାରେ ସିସିଟିଭି, ରୁଫ ଟପ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ୟାମେରା ସହ ମକ ଡ୍ରିଲ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବକୁ ଏଠାରେ ଦଶହରା ପରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣୀ ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେଭଳି ଘଟଣାର କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତର ରେ ମହାନଗର ନିଗମ, କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।
ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜିବା ଉପରେ ନଜର:
ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଟକର ଦରଘା ବଜାର, କଦମ-ଏ-ରସୁଲ ଏଵଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୋଠା ଗୁଡ଼ିକୁ କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, STU ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ ଅଫିସରମାନେ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି । ସହରରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜେ ଏଥି ପ୍ରତି କଡା ନଜର ରଖିଛି ପୋଲିସ ।
ଭାଇଚାରାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା:
ସେହିପରି ଘଟଣା ପରେ ସାହିର ଭାଇଚାରାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅଣ୍ଟାଭିଡିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ବିଶେଷକରି କଟକ ଦରଘା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ମହଲା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଦଭାବନା ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ମେଢ଼ ଗୁଡିକ ଦରଘା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯିବ, ଉକ୍ତ ମେଢକୁ ଭୋଗ ଦେବା ସହ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯିବ । ଏହି ପରମ୍ପରା 1996 ମସିହାରୁ ରହି ଆସିଛି । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଏହା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଦରଘା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମେଢ଼କୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ । ସହରର ଭାଈଚାରାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଦଳର ସମସ୍ତ ନେତା, ସାହିର ମୁରବିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ମହଲା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ