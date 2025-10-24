ETV Bharat / state

ଆଜି କଟକରେ ମା' କାଳୀଙ୍କ ଭସାଣୀ: ସହର ଜଗିଛନ୍ତି ୫୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ

ଆଜି କଟକରେ 75ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ମା' କାଳୀ । ୫୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ।

Maa Kali idol immersion ceremony today cuttack
Maa Kali idol immersion ceremony today cuttack (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 24, 2025 at 3:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଆଜି କଟକରେ ମା' କାଳିଙ୍କ ଭସାଣ ଯାତ୍ରା । ସହରରେ ଥିବା 75ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ମା' କାଳୀ । ଦରଘାବଜାର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଜୋନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି ପୋଲିସ । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ ଭସାଣୀ । ୫୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ । କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ।

Maa Kali idol immersion ceremony today cuttack (ETV Bharat Odisha)

ମା' କାଳୀଙ୍କ ଭସାଣୀ:

କଟକରେ ଦୁର୍ଗା ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣା ପରେ ଆଜି ମା' କାଳୀଙ୍କ ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଏହି ଭଷାଣ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦରଘାବଜାର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଜୋନ ଘୋଷଣା କରିଛି କଟକ ପୋଲିସ । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଚଳିତବର୍ଷ ସହରରେ 75ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଟରୁ ମା' କାଳୀ ମେଲାଣି ନେବେ ।


ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ:

ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ସକାଳୁ ମେଢ଼ ଗୁଡିକ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ । କାଳୀ ପୂଜା ଭସାଣୀକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସହରରେ ମୋଟ ୫୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରାସ୍ତାରେ ସିସିଟିଭି, ରୁଫ ଟପ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ୟାମେରା ସହ ମକ ଡ୍ରିଲ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବକୁ ଏଠାରେ ଦଶହରା ପରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣୀ ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେଭଳି ଘଟଣାର କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତର ରେ ମହାନଗର ନିଗମ, କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।

ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜିବା ଉପରେ ନଜର:

ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଟକର ଦରଘା ବଜାର, କଦମ-ଏ-ରସୁଲ ଏଵଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୋଠା ଗୁଡ଼ିକୁ କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, STU ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ ଅଫିସରମାନେ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି । ସହରରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜେ ଏଥି ପ୍ରତି କଡା ନଜର ରଖିଛି ପୋଲିସ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି: ସାହି ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ମେଢ, ବାଦ୍ୟ ଧ୍ୱନିରେ ଦୁଲୁକୁଛି କଟକ ସହର


ଭାଇଚାରାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା:

ସେହିପରି ଘଟଣା ପରେ ସାହିର ଭାଇଚାରାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅଣ୍ଟାଭିଡିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ବିଶେଷକରି କଟକ ଦରଘା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ମହଲା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଦଭାବନା ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ମେଢ଼ ଗୁଡିକ ଦରଘା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯିବ, ଉକ୍ତ ମେଢକୁ ଭୋଗ ଦେବା ସହ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯିବ । ଏହି ପରମ୍ପରା 1996 ମସିହାରୁ ରହି ଆସିଛି । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଏହା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଦରଘା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମେଢ଼କୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ । ସହରର ଭାଈଚାରାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଦଳର ସମସ୍ତ ନେତା, ସାହିର ମୁରବିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ମହଲା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

CUTTAK SADBHABANA MANCHA
MAA KALI PUJA VISARJAN CUTTACK
MAA KALI IDOL IMMERSION CUTTACK
MANGALABAG PUJA COMMITTEE CUTTACK
MAA KALI MEDHA IMMERSION CUTTACK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.