ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ମା' ଧନଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ

ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲଷ୍ମୀପୂଜା ଭସାଣି ଉତ୍ସବ । ମିଳିତ ଭସାଣି ଉତ୍ସବରେ ୧୫ ମେଢ଼ ହେଲେ ସାମିଲ । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ୨୪ ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ।

laxmi puja 2025
laxmi puja 2025 (FIle pic)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 15, 2025

ଢେଙ୍ଗାନାଳ: କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଳଷ୍ମୀ ପୂଜା ବେଶ ଧୂମ ଧାମରେ ପାଳିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ । ୯ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ ପରେ ଆଜି ମା' ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ । ଆଜି ପାଳନ ହୋଇଛି ମିଳିତ ଲଷ୍ମୀପୂଜା ଭସାଣି ଉତ୍ସବ । ଏଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କରେ ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ମୋଟ ୩୮ଟି ମେଢ଼ ନିଜ ନିଜ ଆସ୍ଥାନରୁ ମାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲା ।ତେବେ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ମିଳିତ ଭସାଣିରେ ଲଷ୍ମୀ ମେଢ଼କୁ ସାମିଲ କରି କାଠଶଙ୍ଖ ଠାରେ ମା'ଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୫ଟି ମେଢ଼ ମିଳିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ମିନା ବଜାର ଠାରେ ମିଳିତ ଭସାଣି ଉତ୍ସବକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ । ରାତି ୧୨ଟା ସୁଦ୍ଧା ବିସର୍ଜନ ସାରିବାକୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୨୪ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୃତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଇଛି । ଭିଭିନ ବଜାର ପକ୍ଷରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୋକକଳ ଓ ଆଧୁନିକ ବାଜା, ନାଚ, ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରଯାଇଛି । ପିଲାଠୁ ବୁଢା ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ l ବାଘନାଚ, ଅଘୋରୀ ନୃତ୍ୟ, କଳାଶ ନୃତ୍ୟ, ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟ, ଆଦି ନୃତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି l ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା, ବାଜା ନୃତ୍ୟରେ ପୁରା ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା l ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ମିଳିତ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆସିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ କଥା ମନେ ପଡେ-

କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ଖୁବ ଧୂମଧାମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପୂଜା ହେଉଥିଲେ ବି ଢେଙ୍କାନାଳ କିନ୍ତୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ।

ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରଥମେ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ?

ଇତିହାସ କହେ ପ୍ରଥମେ 1923 ମସିହାରେ ମିନାବଜାର ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରଥମେ ଲଷ୍ମୀପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପରେ 1938 ମସିହାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

