ମହାନଦୀ ବନ୍ୟା ସହ ମାଆ ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ପୀଠର ଦୈବୀୟ ପରମ୍ପରା... ଜଳମଗ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ବନ୍ଦ ହୁଏନି ନୀତିକାନ୍ତି!
ଆସ୍ଥା ଓ ଅଲୌକିକ ବିଶ୍ୱାସର ଅପୂର୍ବ ସଙ୍ଗମ ହେଉଛି ମାଆ ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୁଏ ମା'ଙ୍କ ପୀଠ ହେଲେ ଯଥାରିତୀ କରାଯାଏ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ - ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 1, 2026 at 4:56 PM IST
କଟକ(ବଡ଼ମ୍ବା): ମହାନଦୀର ପ୍ରଖର ସୁଅ ... ଚାରିଆଡ଼େ ଅଥଳ ଜଳରାଶି... ଆଉ ସେହି ବନ୍ୟାଜଳ ଭିତରେ ଲୁଚିଯାଏ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା... ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ମନ୍ଦିର, ହେଲେ ବୁଡ଼େନି ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଟୁଟ ରହିଥାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆସ୍ଥା ଓ ପରମ୍ପରା। ଆମେ କହୁଛୁ;କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ଭଟ୍ଟାରିକା ପୀଠ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁଠି ବନ୍ୟା କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ଦୁର୍ବିପାକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ଅଂଶ। ମାଆ ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠରୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ।
- ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୋହଲାଇ ପାରିନାହିଁ ବନ୍ୟାଜଳ !
ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ମହାନଦୀ ଫୁଲିଉଠେ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ବିପୁଳ ଜଳରାଶି ଯେତେବେଳେ ନଦୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ମା' ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ପୀଠ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଗର୍ଭଗୃହ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ତଳେ ଲୁଚିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ବି ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୋହଲାଇ ପାରିନାହିଁ। ବରଂ ପ୍ରତିବର୍ଷର ଏହି ବନ୍ୟା ମା'ଙ୍କ ମହିମା ଓ ପୀଠର ଗୌରବକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ।
ବନ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମା'ଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ। ସେଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଗ, ଆରତି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ପୂର୍ବବତ୍ ଚାଲିଥାଏ। ବନ୍ୟା ଜଳ କମିବା ପରେ ପୁଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମା'ଙ୍କୁ ମୂଳ ପୀଠକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜିର ନୁହେଁ; ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏହା ନିରନ୍ତର ଭାବେ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି।
- ପୀଠକୁ ନେଇ ଲୋକକଥା ଓ ପୁରାଣରେ ରହିଛି ରୋଚକ କାହାଣୀ
ମାଆ ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ନେଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ସମାନ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ; ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ସେଠାରେ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ?
ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକକଥା ଓ ପୁରାଣରେ ରହିଛି ଏକ ରୋଚକ କାହାଣୀ। କୁହାଯାଏ, ଜଣେ ସାଧୁ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ସମୟରେ ମହାନଦୀରେ ଫସିଯାଇ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଦେବୀଙ୍କ କୃପାରେ ସେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ପରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହି ନଦୀ କୂଳରେ ମା'ଙ୍କ ପୀଠ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ମା' ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ଆରାଧନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।
ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୀଠର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମହାନଦୀ ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଯାତାୟାତର ପ୍ରମୁଖ ଜଳପଥ। ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଦେବାଳୟଗୁଡ଼ିକ ନାବିକ, ବଣିକ ଓ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା। ସେହି ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ମା' ଭଟ୍ଟାରିକା ପୀଠ।
ପୀଠର ପୂଜକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମା' ଭଟ୍ଟାରିକା ଓ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ୟା ଏଠାରେ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଦୈବୀୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ। ସେହି କାରଣରୁ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ମା'ଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଅନ୍ୟତ୍ର ନିଆଯାଏ ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏନାହିଁ।
ଭଟ୍ଟାରିକା ପୀଠରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଓ ଦଶହରା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପୂଜା, ଯଜ୍ଞ ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି।
- ମା'ଙ୍କ ପୀଠର ଅଲୌକିକ ମହିମା
ପୂଜକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମା'ଙ୍କ ଅଲୌକିକ ମହିମା ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ମାନସ୍କାମନା ନେଇ ମା'ଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସନ୍ତି, ମା' ସେମାନଙ୍କ ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରଖିଥିବା ନିଃସନ୍ତାନ ମହିଳାମାନେ ମା'ଙ୍କ ପାଦୁକା ପାଇବା ପରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଚଳିତ।
ମା'ଙ୍କ ପୀଠ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରତ୍ନଗିରି ପାହାଡ଼କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆସ୍ଥା ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି ପାହାଡ଼ର କିଛି ଡାଳ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ଗାଈ-ଗୋରୁଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚନ କଲେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ ପ୍ରଚଳିତ। କୁହାଯାଏ, ଅଭିଶପ୍ତ ପର୍ଶୁରାମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ରତ୍ନଗିରି ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରି ସେ ଦୀର୍ଘ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମା' ଭଟ୍ଟାରିକା ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏହି ପୀଠରେ ଦେବୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିରାଜମାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଆସିଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ମନ୍ଦିରକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରେ ସତ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଏହି ପୀଠକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ଚିନ୍ତା ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ଏହା କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ବରଂ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ଚୟନ କରିଥିବା ପବିତ୍ର ଭୂମି। ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆସ୍ଥା ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିପୂରକ।
ମହାନଦୀର ଜଳରାଶି, ଯାହା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ପୀଠକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଦିଏ... କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିକୁ ଲୁଚାଇ ପାରେନି । ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସେ, ପାଣି ଆସେ, ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ; ହେଲେ ଅଟୁଟ ରହିଯାଏ ମା' ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ମହିମା। ଏହି ପୀଠର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ, ଐତିହ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ମା' ଭଟ୍ଟାରିକା ପୀଠକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ କରିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ