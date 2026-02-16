ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଦାବି ତେଜିଲା; OSSC ସମ୍ମୁଖରେ ଗର୍ଜିଲେ LTR ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ
ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏଲଟିଆର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ତାରିଖରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାଞ୍ଚସରିଛି । କିନ୍ତୁ ଆଜିଯାଏଁ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରୁନି ଓଏସଏସସି ।
Published : February 16, 2026 at 4:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ଦାବିରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଲଟିଆର (Leave Training Reserve )ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ । ୨୦୨୩ରୁ ଆର୍ଟସ, ଓଡିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ୬ ହଜାର ୨୫ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା । ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏଲଟିଆର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ତାରିଖରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାଞ୍ଚ ସରିଛି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରୁନି ଓଏସଏସସି । ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ଦାବିରେ ୮ ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏଲଟିଆର ଶିକ୍ଷକ । ଗତକାଲି ରାତି ତମାମ ଓଏସଏସସି ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ପରେ ଆଜି ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ଆଶାୟୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ।
ତୀବ୍ରତର ହେଲାଣି LTR ଆନ୍ଦୋଳନ । ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଲଟିଆର ଆଶାୟୀମାନେ OSSC ସମ୍ମୁଖରେ ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ । ଏନେଇ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ଆଶାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କୁ ଡେଡଲାଇନ ଦେଇଛି ଦଳ । ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇଲେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେଡି ।
ଏନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପିଲାମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି । ଶୀତ କାକରରେ ପଡିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି । ଏନେଇ OSSC କମିଶନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ପିଲାମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ । ଏ ନେଇ କମିଶନ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ କରାଯାଇଛି । ସେଥିରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତି ନିଆଯିବ ସେନେଇ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କମିଶନ କହିଛନ୍ତି । ଯଦି ନ ହୁଏ ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଓ ବାହାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ।
ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧୁସ୍ମିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଏଲଟିଆର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବା ଦିନଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଲଢେଇ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ ୮ ଦିନ ଧରି ଦିନରାତି ଏକ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଜି ଆମର ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦାବି ରଖିଛୁ । ଯଦି ନହୁଏ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ମଧୁସ୍ମିତା କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟଜଣେ ଆଶାୟୀ ରାକେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନଖାଇ ନପିଇ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛୁ । ଆମର କେବଳ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ । ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଯଦି ଜଣେ ଚାକିରୀ କରିବ ସେ କଣ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଚାକିରୀ ପାଇବ କି ? ତେବେ ତୁରନ୍ତ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାକେଶ ।
ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବା । ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ । ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ । ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ । ବାରମ୍ବାର ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ଦ ଉଦେଶ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ବିଳମ୍ବ କଣ ପାଇଁ ? ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇପାରୁଛି ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ବାଦ ଚର୍ଚ୍ଚା କଣ ପାଇଁ ହୋଇପାରୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଲଟିଆର ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି । ଏହା ଭିତରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜାନୁଆରୀ 16 ସୁଦ୍ଧା ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ନ ବାହାରିବାରୁ ଆଶାୟୀମାନେ ଷ୍ଟାଫ ସେଲେକ୍ସନ ଅଫିସ ଆଗରେ ପାଖପାଖି 6 ଦିନ ହେବ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ୨୦୨୩ରେ ୬୦୨୫ ଏଲଟିଆର ବା ଲିଭ୍ ଟିଚର ରିଜର୍ଭ ପଦବୀ ନୂତନ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କ୍ୟାଡର ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ ସଂଘ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ୨୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମୋହନ ସରକାର ଏଲଟିଆର ପଦବୀ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକସନ୍ କମିଶନ ଜରିଆରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ରୁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା । ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ, ଆବେଦନର ଏକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ସ୍ଥଗିତ କରି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ମିଳି ପାରି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତୁରନ୍ତ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ରଣହୁଙ୍କାର; ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସରିଲା ବିଧାନସଭା, ସରିଲା ରାଲି ଧାରଣା; ରାସ୍ତାରେ ପଡିଲା କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା