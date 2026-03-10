ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ: କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ କଟକଣା, ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ହୋଟେଲ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ
ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ । କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା । ପୁରୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ହୋଟେଲ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ।
Published : March 10, 2026 at 10:42 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
ପୁରୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତକୁ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସାରା ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି । କେବଳ ଏବେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଡ଼ିଲରଙ୍କୁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ । ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ନ ହେଲେ ହୋଟେଲ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ହୋଟେଲରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଲେ ହୋଟେଲରେ ଥିବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀକୁ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ମାଲିକ ।
କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଉପରେ କଟକଣା :
ପୁରୀର ସବୁ ହୋଟେଲରେ ଗ୍ୟାସରେ ହିଁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଏଣୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହେଲେ ହୋଟେଲ ସେବା ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ହୋଟେଲିୟରମାନେ ବିପୁଳ କ୍ଷତି ସହିବେ । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନ ଆସିଲେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍, ବିଭିନ୍ନ ଦେୟ ଦେବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନ ଆସିଲେ ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଠାପ୍ ହୋଇଯିବ । କେବଳ ବଡ ହୋଟେଲ ନୁହେଁ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଟେଲ, ହୋମ ଡେଲିଭରି ସଂସ୍ଥା, ଛୋଟ ଟିଫିନ୍ ଦୋକାନ, ଚା' ଦୋକାନ ଗ୍ୟାସ ବିନା ବ୍ୟବସାୟ ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ସରକାର କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ନ କରି କିଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଚିନ୍ତାରେ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ:
ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଧୀନରେ ୧୬୬ଟି ବଡ ହୋଟେଲ ରହିଛି । ୨୦୧୯ରେ ବାତ୍ୟା ଫନି ମହାବାତ୍ୟାରେ ପୁରୀର ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା । ବାତ୍ୟା ଫନି ମାଡ଼ରେ ସବୁ ହୋଟେଲ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଅନେକ ହୋଟେଲିୟର ନିଜ ହୋଟେଲକୁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ମରାମତି କରିଥିଲେ । ତେବେ ୨୦୨୦ ଓ ୨୦୨୧ ରେ ୨ ବର୍ଷ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ କଡା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପୁରୀକୁ ଆସିନଥିଲେ । ଫଳରେ ୨ ବର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ପୁରୀର ସବୁ ହୋଟେଲିୟର । ତେବେ ପୁଣି ୨୦୨୬ ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ହୋଟେଲ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀର ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ।
ପୁରୀର ହୋଟେଲ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ:
ଏନେଇ ହୋଲିଡେ ରିଶୋର୍ଟର ଏମଡି ରାଜ କିଶୋର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଉପରେ କଟକଣା ଏକ ଗୁରୁତର ଘଟଣା। ପୁରୀରେ ସବୁ ହୋଟେଲ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯଦି ଆମକୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆମର ଆଉ କିଛି ବି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ । ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ନ ହେଲେ ଆମେ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ । ଆମେ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବୁ । ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ୨ରୁ ୩ ଦିନ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରହିଛି । ଆମେ ୩ରୁ ୪ ଦିନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ପର ନୁହେଁ । କେବଳ ବଡ ବଡ ହୋଟେଲ ନୁହେଁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ଉପୁଜିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ୟାସ କଳାବଜାରୀ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ସ୍ଵାଭାବିକ ନ ହେଲେ ପୁରୀର ହୋଟେଲ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ।"
ଗ୍ୟାସର କିଛି ଆଉ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ:
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ହୋଟେଲିୟର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି,"ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ଯାହା ସ୍ଥିତି ଏହା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦେଲାଣି । ପୁରୀ ସମେତ ସାରା ଭାରତରେ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଏବେ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ । ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ୍ କ୍ଷତି କରିବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହୋଟେଲକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଯଦି ଗ୍ୟାସ ନ ରହିବ କେମିତି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ । ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ଆଉ ହୋଟେଲରେ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ରଖିପାରିବୁ ନାହିଁ । ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ସବୁ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଫଳରେ ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ଫଳରେ ଆମେ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। କାରଣ ଗ୍ୟାସର କିଛି ଆଉ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ । ହୋଟେଲରେ କାଠରେ ରୋଷେଇ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କାଠ ଚୁଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ପୁରୀର ସବୁ ହୋଟେଲ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିପାରିଲେ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପୁରୀର ଉଭୟ ହୋଟେଲ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ।"
କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ବନ୍ଦ:
ସେପଟେ ପୁରୀର ଏଚପି ଗ୍ୟାସ ଡିଲର ମୁନା ସୁବୁଦ୍ଧି କହିଛନ୍ତି," ତୈଳ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ବନ୍ଦ କରିଛୁ । ଏବେ କେବଳ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିବ । ଏନେଇ ଆମେ ସବୁ ହୋଟେଲଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ । ଅନେକ ହୋଟେଲ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ରଖିଥିବାରୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି ତେଣୁ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ଭାରତକୁ ଆସିପାରୁନି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗ୍ୟାସ ନ ଥିବାରୁ କେବଳ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।"
