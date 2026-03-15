ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଳିଲାଣି ଜାଳେଣି ଚିନ୍ତା; ଏବେ ଭରସା କାଠ ଆଉ ଉଠା ଚୁଲି

ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଳିଲାଣି ଜାଳେଣି ଚିନ୍ତା; ଏବେ ଭରସା କାଠ ଆଉ ଉଠା ଚୁଲି
ସରିଲା ଗ୍ୟାସ, ବିକ୍ରି ହେଲା କାଠ ଚୁଲା। ଗ୍ୟାସ ନମିଳିବାରୁ ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରିଛି କାଠ ଚୁଲା ରୋଷେଇ। ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ।
Published : March 15, 2026 at 8:49 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଲାଣି ଜାଳେଣି ଭାଳେଣି। ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଲେଣି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏବେ କାଠ ଚୁଲା ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ବଦଳରେ କାଠ ଚୁଲି ଜାଳି ଚଳିବାକୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ । ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ହେଲେ କାଠ ଦର ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାର୍କେଟରେ କାଠ ଚୁଲାର ଚାହିଦା ବଢି ଯାଇଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଭାରତର ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୂର୍ବ ଭଳି ଏବେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ମିଳୁ ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତା ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସର ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ କେବଳ କାଠଚୁଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପକେଇବାକୁ କାଠ ଚୁଲିରେ ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି । ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଗରମରେ ରହି ହଉନି, ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି । ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି । ଏପଟେ ଉଠା ଚୁଲାକୁ ନେଇ ମାର୍କେଟରେ ଚାହିଦା ବଢିଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ଦିନେ କେହି ପଚାରୁ ନଥିଲେ ହଠାତ ତାର ଆଦର ଆଜି କାହିଁରେ କଣ । ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚାହିଦା ବଢିଯାଇଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିବ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡିଛି ।
ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଏବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ
ଉଠା ଚୁଲି କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ନମ୍ବର ହାଟକୁ ଆସିଥିବା ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, 'ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଦେଶର ଆଜି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା । ଗ୍ୟାସ ଜମା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ୟାସ ମିଳୁଛି ସେଠାରେ ଚଢା ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଅର୍ଥାତ କଳାବଜାରୀରେ ଗ୍ୟାସ ମିଳୁଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ । କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ ନଥିବାରୁ ଉଠା ଚୁଲାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢିଯାଇଛି । ଏହାର ଦାମ ୭୦-୮୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଏବେ 150 ଟଙ୍କା ଉପରେ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ।
ଗ୍ୟାସ ଆସିଲାନି, ଖାଇବୁ କଣ ?
ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜଧାନୀବାସୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ , 'ଘରେ ଆଉ ଗ୍ୟାସ ନାହିଁ , ଗ୍ୟାସ ଆସିବାକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ପାଖାପାଖି ୫-୬ ଦିନ ହେଲା ବୁକିଂ କରିଛୁ । ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଘରେ ଖାଇବୁ କଣ ? ତେଣୁ କାଠ ଉଠା ଚୁଲା କିଣୁଛୁ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
