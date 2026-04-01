ପ୍ରସାଦ ଥାଳିରେ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ: ମନ୍ଦିରରେ କମିଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ରାଜଧାନୀରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ
ଏଲପିଜି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପଡିଛି । ଫଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବଣ୍ଟନ ନୀତିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ।ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 1, 2026 at 3:11 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମନ୍ଦିରମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ବର । ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀରେ ବହୁ ପୁରାତନ ଠାରୁ ନେଇ ନୂତନ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଛୋଟବଡ଼ ମନ୍ଦିରମାନ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଦୈନିକ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଇରାନର ହୋର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପରେ ଭାରତରେ LPG ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ପଡିଛି । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି କିଛି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ ।
LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ଓ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ଅଫିସ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମନ୍ଦିରରେ ମିଳିଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଏପରିକି ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର କିମ୍ବା ଭୋଜିରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ରହିଛି । ହେଲେ ଏଲପିଜି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପଡିଛି ।
କାଠଚୁଲି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା:
ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ମନ୍ଦିରରେ କମିଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସଂଖ୍ୟା । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୭- ୮ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସଂଖ୍ୟାକୁ କମ୍ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ୟାସ ନ ମିଳିବା ତଥା ଏହାର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠ ଚୁଲି ଏକମାତ୍ର ଭରସା ପାଲଟିଛି । ଏପରି କାଠ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାଠ ଅଭାବ ଦେଖା ଦେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଫଳରେ କାଠ କିଣା ଦାମ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ମନ୍ଦିରର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ବିରଞ୍ଜି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଏଠାରେ ଉଭୟ କାଠ ଓ ଗ୍ୟାସରେ ରୋଷେଇ ହୋଇଥାଏ । ଆମେ ଅଧିକ ଦାମରେ କାଠ କିଣୁଛୁ । କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୧୫୦୦-୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଦାମ୍ ରହୁଛି । ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଖାଇବା ଆଇଟମ୍ କମ୍ କରିବା ସହିତ ପ୍ରସାଦର ଦର ଜଣଙ୍କ ପିଛା 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସାଦର ମୂଲ୍ୟ 70 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଏହା 80 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲେ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ ଆଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ।" ଦୈନିକ ଭାବରେ ଏଠାରେ ୨୫୦-୩୦୦ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କମିଟି ସଦସ୍ୟ କହିଥିଲେ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି?
ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ବରର ଏଜି ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦୈନିକ ପାଖାପାଖି ୬୦୦-୭୦୦ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ । ଏଠାରେ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ବର ପ୍ରତିନିଧି ।
ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ତଥା ରୋଷେୟା ସୁକାନ୍ତ କୁମାର କର କହିଛନ୍ତି, "ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତେ କାଠରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାଠର ଦାମ୍ 2000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇନାହିଁ ।" ହେଲେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲେ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ କହିଥିଲେ ।
ରାମ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ କାଳୀ ମନ୍ଦିର:
ଏହା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବରର ରାମ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଇଟିଭି ଭାରତର ଭୁବନେଶ୍ବର ପ୍ରତିନିଧି । ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ରୁ ୨୫୦ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପୂଜକ କହିଛନ୍ତି । ପୂଜକ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମୂଲ୍ୟ 80 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା । ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦାମ୍ରେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି । ମାତ୍ର ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ସହିତ କାଠର ଦାମ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିଛୁ ।" ପୂର୍ବରୁ 80 ଟଙ୍କାରେ 5-6 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ୩-୪ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବାର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦର ଦର ବୃଦ୍ଧି:
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାଣୀବିହାର ନିକଟରେ ଥିବା ଶନି ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ନିକଟରେ ଥିବା ଶନି ମନ୍ଦିର, ବରମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଅନେକ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦର ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି । ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଲ୍ର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ 70 ଟଙ୍କାରୁ ବଢି 80 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ।"
ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ:
ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଖାଦ୍ୟ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଠିକ ରହିଛି । ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦରବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।" ଯଦି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରୁହେ ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଭକ୍ତ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ।
ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧର କୁପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ଫଳରେ ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଏହା ସହିତ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପ୍ରଭାବ, କେବଳ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଦ୍ବାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବଣ୍ଟନ ନୀତିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରାଜଧାନୀରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ: କଳାବଜାରିକୁ ନେଇ ହୋହଲ୍ଲା, ରାସ୍ତାରେ ସିଲିଣ୍ଡର ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଉପଭୋକ୍ତା
ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ, ପ୍ରଭାବିତ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ: ବଜାରରେ ମିଳୁନି ମନ ପସନ୍ଦର ମିଠା !
