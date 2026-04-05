ମିଳୁନି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର; ବିକଳ୍ପ ଚୁଲା ତିଆରି କଲେ ୱେଲଡିଂ ଦୋକାନୀ, 15 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦୁଇ ଦିନ ରୋଷେଇ
ନିଆରା ମୋବିଲ୍ ଚୁଲା । ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୁଲା ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ କହିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : April 5, 2026 at 5:05 PM IST
GAS CYLINDER SHORTAGE , ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପଡୁଛି । ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ନମିଳିବା କାରଣରୁ ଏହାର କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ଚଢାଦରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ରୋଷେଇ ଘରେ ଚଡ଼କ ପଡିଛି । ଗ୍ୟାସ ଅଭାବରୁ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଗେଡିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏକ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି । ପେଷାରେ ଓ୍ୱେଲଡିଂ ଦୋକାନୀ ଭାସ୍କର, କିଛି ନିଆ କରିବାର ନିଶା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ଭାସ୍କରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଶସ୍ତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ବାଟ ଦେଖାଇଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ-
ଭାସ୍କରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ । ସେ ନିଜ ଗାଁରେ ଏକ ୱେଲଡିଂ ଦୋକାନ କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର ଘମାଘୋଟ ଭିତରେ କିପରି ଗ୍ଯାସ ସମସ୍ଯା ଦୂର କରି ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ କରିହେବ ସେନେଇ ତାଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖାଇଥିଲା ବାଟ । ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ ବା ବ୍ୟବହୃତ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ୍ କିପରି ରନ୍ଧନ ଚୁଲା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ତାହା ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଭାସ୍କର ଘରେ ଥିବା ଏକ ଲୁହା ହେମଦସ୍ତାକୁ ନେଇ ଏହା ମଝିରେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରକୁ ୱେଲଡିଂ କରି ଜେଟ୍ ଷ୍ଟୋଭ’ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଯାସ୍ ସମସ୍ଯା ପାଇଁ ଜାଳେଣି କାଠ ଦ୍ବାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପଦୂଷଣ ସହ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏପରି ନିଆରା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
୧୫ ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇ ଦିନ ରୋଷେଇ-
ପୋଡା ମୋବିଲ ଚୁଲା କମ୍ ଦିନରେ ନିର୍ମାଣ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଭାସ୍କର । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ମୋବିଲ ଚୁଲାକୁ ଲୋକମାନେ ବ୍ଯବହାର କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ଯର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୁଲା କିଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ପୋଡା ମୋବିଲ ଯାହା ବଜାରରେ ଲିଟର ପିଛା ମାତ୍ର ୧୦ ଟଙ୍କା ରୁ ୧୫ ଟଙ୍କା ଦରରେ ମିଳୁଛି ସେଥିରୁ ପୂରା ପରିବାର (5 ଜଣ) ପାଇଁ ୨ ଦିନ ରୋଷେଇ କରି ହେବ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଷ୍ଟୋଭ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଗ୍ଯାସ୍ ଭଳି ନୀଳ ଫ୍ଲେମ ସହ ଜଳୁଛି।
ଚୁଲା ଦାମ 3 ହଜାର ଟଙ୍କା-
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୁଲାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 3 ହଜାର ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ଭାସ୍କର । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆବଶ୍ଯକତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଚୁଲା କରାଗଲେ ଏହାର ଦର ଅଧିକ ରହିବ । ଛୋଟ ପରିବାର ଠାରୁ ବଡ ଭୋଜିଭାତ ପାଇଁ ଏହି ଚୁଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଗ୍ଯାସ ଟାଙ୍କି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ ଭାସ୍କର-
ଭାସ୍କର ନିଜ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ଯଙ୍କୁ ଗ୍ଯାସ୍ ଟାଙ୍କି ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣରୁ ହରାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଗ୍ଯାସ୍ ଚୁଲା ଭଳି ଏକ ବିକଳ୍ପ ରନ୍ଧନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଚୁଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଯାହାକି ବିପଦମୁକ୍ତ ରହିବ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାସ୍କର ମୋବିଲ ଷ୍ଟୋଭ୍ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
"ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୁଲା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲି । ଏହା ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଚଂଳରେ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆବଶ୍ଯକ ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ଚୁଲା ନିର୍ମାଣ କରି ଦେଇପାରିବି ଏବଂ ଏହି ଚୁଲା ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ରହିବ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ରହିିଛି ପୋଡା ମୋବିଲ ନଫୋପାଡି ଏହାକୁ ଜାଳେଣିରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ" ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
ଭାସ୍କରଙ୍କ ନିଆରା ଷ୍ଟୋଭ୍ ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମିହିର ରଂଜନ ମହାପାତ୍ର । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାସ୍କର ଅଧିକ ପାଠ ପଢି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଇଜିନିୟରଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି । ଭାସ୍କର ନିଆରା ମୋବିଲ ଚୁଲା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଚୁଲା ମାଧ୍ଯମରେ ବର୍ଯ୍ଯବସ୍ତୁରୁ ଇନ୍ଧନ ମିଳିପାରିବ । ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା