ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ; ହଷ୍ଟେଲରେ କାଠ ଚୁଲାରେ ହେଉଛି ରୋଷେଇ, କମିଛି ଆଇଟମ୍
ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଏଲ୍ପିଜି ସଙ୍କଟ । ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମେସ ସେବା । କାଠ ଚୁଲିରେ ହେଉଛି ରୋଷେଇ, କମୁଛି ଆଇଟମ୍ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାଶ
Published : March 29, 2026 at 7:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଦେଖି ଦେଇଛି ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଶାଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଥିବା ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମେନ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଆଇଟମ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏପରିକି କିଛି ହଷ୍ଟେଲରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ତେବେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ହଷ୍ଟେଲରେ କିଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ? ସେନେଇ ପଢନ୍ତୁ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ।
ଦିନକୁ ଦିନ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ସାଙ୍ଘାତିକ ରୂପ ନେଉଛି । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସର ତୀବ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହା ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ଅହେତୁକ ଭବାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । କିଛି ସହରରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି । ଏପରିକି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ଥିବା ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡିକର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ ପାଲଟିଛି ।
ଏନେଇ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେନ୍ୟୁ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ୟାସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ପାଇଁ ସେହି ଆଇଟମ୍ ଗୁଡିକକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ତେଲରେ ଛଣା ଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆଇଟମକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହଷ୍ଟେଲ୍, ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ 3ଟି ହଷ୍ଟେଲ, ପିଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଓ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହଷ୍ଟେଲ ରହିଛି । ଆମର ମୋଟ 6ଟି ହଷ୍ଟେଲ ରହିଛି । ଏପରିକି ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ଏକ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାସ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସେ ।"
ସେହିପରି ଭୀମ ଭୋଇ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ୍ ହଷ୍ଟେଲର ୱାର୍ଡ଼େନ ତାପସ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଯାଇନାହିଁ । ଯଦି ଆଗକୁ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ କାଠକୁ ବିକଳ୍ପ କରିବୁ । କାଠ ମଧ୍ୟ କମ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁନାହିଁ । ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଖରା ଛୁଟି ରହିଛି । ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଧିରେ ଧିରେ ଘରକୁ ପଳାଇବେ । ଫଳରେ ଗ୍ୟାସର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ । "
ଆରସିଏମ କଲେଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ଼.ପ୍ରିତମ ପଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି । ଗ୍ୟାସ ମିଳୁନଥିବାରୁ 4ଶହ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାଠ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ । ତେବେ ଯାହା କାଠ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ ହୋଇପାରୁଛି ସେତିକିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି । ଆଇଟମ୍ ଯଦି କମ୍ କରାଯାଇନାହିଁ ତଥାପି ଯଦି ଏଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ । ତେବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଇଟମ୍ ମଧ୍ୟ କମାଇ ଦିଆଯିବ। ଏପରିକି କାଠର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।"
ଆଇଟିଆଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶାନ୍ତନୁ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ପାଖାପାଖି ୮୦-୯୦ ଜଣ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଏକ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟିକୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି । ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି । ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ କାଠରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଟମ୍ କମାଇବା ନେଇ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ ।"
ସେହିପରି କିଟ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି," କିଟ୍ ଓ କିସ୍ରେ ହଜାର ହଜାର ପିଲାମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।"
ଓୟୁଟିଆରର ପ୍ରଫେସର ବିଶ୍ୱଜିତ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି," ଓୟୁଟିଆରରେ ପାଖାପାଖି 6ଟି ହଷ୍ଟେଲ ରହିଛି । 4ଟି କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଓ 2 ଟି କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରେ । ତେବେ ପାଖାପାଖି 2500ରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି । ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ । ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ନେଇ ଏକ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟିକୁ ଦିଆଯାଇଛି । ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏବେ କାଠ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି । "
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ହିତାଧିକାରୀ । ବଜାରରେ ଗ୍ୟାସ ମିଳୁ ନଥିବାରୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ଯାହାକି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ମାସରେ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ସହଜରେ ଗ୍ୟାସ ପାଇପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରତି 25 ଦିନରେ କେବଳ ଥରେ ଗ୍ୟାସ ବୁକ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର