ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ: ମେନ୍ୟୁ କମାଇଲେ ହୋଟେଲ-ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, କାଠ ଓ ଗୋବର ଘଷି ଉପରେ ଭରସା
ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଉପରେ ଗ୍ୟାସ ମାଡ଼ । କମ କରିଲେ ମେନ୍ୟୁ । ମାରିଲେ ନୋଟିସ । ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ।
Published : March 13, 2026 at 9:57 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବର ପ୍ରଭାବ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କିଛି ହୋଟେଲ ଖାଇବା ମାନ୍ୟୁରୁ ଆଇଟମକୁ ସୀମିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଗରେ ନୋଟିସ ଲଗାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବରୁ କିଛି ହୋଟେଲରେ କାଠ ଓ ଗୋବର ଘଷି ଜାଳି ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କିଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ।
ହୋଟେଲରେ ଲାଗିଲା ନୋଟିସ:
ହୋଟେଲର ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଭଟ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ 5 ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । ତେଣୁ ମେନ୍ୟୁକୁ ସୀମିତ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଯେତିକି ଗ୍ୟାସ ମହଜୁଦ ଅଛି ତାହା ସାରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଡିଲରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଦୈନିକ 100 ଗ୍ରାହକ ଆସୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ୩୦ରୁ ୩୫ ଜଣ ଗ୍ରାହକ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କାଠ ଚୁଲା ଗୋବର ଘଷି ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଖାଦ୍ୟକୁ ମେନ୍ୟୁରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଗ୍ୟାସ ବିକଳ୍ପରେ ଗୋବର ଘଷି:
ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଗ୍ୟାସ ମିଳିବ କଷ୍ଟ କର ହୋଇପଡିଛି । ଏନେଇ ଅନେକ ମାଲିକ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । କିଛି ଜଣ ଗ୍ୟାସ ବଦଳରେ ଗୋବର ଘଷି ସହିତ କାଠ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କାଠ ଓ ଗୋବର ଘଷିର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋବର ଘଷି ମିଳୁନଥିବାରୁ କଟକର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ କିଣାଯାଉଛି ।
କାଠ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ:
ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଶିବ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଠ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଗ୍ୟାସ କମ ଥିବାରୁ ଖରା ଓ ତାତିରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାଠ ଓ ଗୋବର ଘଷିରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଯଦି କାଠ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ ନକରିବୁ ତେବେ ପରିବାର ଚଲେଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିବ ।
ହୋଟେଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଡିଡୱାନିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ୟାସ ନମିଳିଲେ ଆମେ କ୍ଷତିରେ ସହିବୁ । ବାହାରୁ କାଠ ଓ ଗୋବର ଘଷି ଆଣି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ । ତେଣୁ ଆଇଟମ କମ କରିଛୁ ।"
'ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ':
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଲୋକମାନେ ଭୟ କରିଛନ୍ତି । ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଗ୍ୟାସ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ 700ରୁ ଅଧିକ ବୁକିଂ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1000ରୁ ଅଧିକ ବୁକିଂ ହେଉଛି । କମର୍ସିଆଲ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ । ଯେଉଁଠି 10ଟି ଆବଶ୍ୟକ ସେଠାରେ 3ରୁ 5ଟି ଦିଆଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ କମର୍ସିଆଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି । କମର୍ସିଆଲ ପାଇଁ ମାସକୁ 1500 ଗ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥାଏ । ଯାହା ଛୋଟ ବଡ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସିର ମାଲିକ ଅଭୟ କୁମାର ଗୋଛାୟତ ।
