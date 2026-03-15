ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ବେଳେ ସାହାରା ସାଜିଛି ଗୋବର ଘଷି, ଦେଉଛି ରୋଜଗାର
ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ କାଠ ଓ ଗୋବର ଘଷିକୁ ପୁଣିଥରେ ଜାଳେଣି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
Published : March 15, 2026 at 1:55 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
ବାଲେଶ୍ବର: ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ସମୟକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । କାଠ ଓ ଗୋବର ଘଷିକୁ ପୁଣିଥରେ ଜାଳେଣି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନହୋଇ ବର୍ଷ ସାରା ଘଷି ଜାଳି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି । ଏବେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋବରରୁ ଘଷି ତିଆରି କରି ନିଜେ ଜାଳିବା ସହ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ।
ପୁଣି ବଢ଼ିଲାଣି ଘଷି ଚାହିଦା:
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପଳାଶପୁର ଗାଁରେ ଏମିତି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଘଷି, କାଠ, ପତ୍ରକୁ ଜାଳେଣି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଘଷି, କାଠ, ପତ୍ର ଜାଳି ରୋଷେଇ କରାଯାଉଥିଲା । ଘରେ ଘରେ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ହେବା ପରେ ସେସବୁର ବ୍ୟବହାର କମିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ LPG ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ଜାଳେଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।
ଗୃହିଣୀ ସଞ୍ଜୁଲତା ଜେନା କହିଛନ୍ତି,"ଘଷିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ । ତେଣୁ ସହଜରେ ରୋଷେଇ ହୋଇପାରୁଛି । ଆମେ ଗୋରୁ ଗାଈ ପାଳିଛୁ, ଗୋବରକୁ ଘଷି କରି ଶୁଖାଇ ତାକୁ ଜାଳେଣି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ । ଗ୍ୟାସ ଠାରୁ ସୁବିଧାରେ କମ ସମୟରେ, ଘଷି ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ରୋଷେଇ କରିପାରୁ ।"
ସେପଟେ ବର୍ଷ ସାରା ଘଷିକୁ ଜାଳେଣି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଗୃହିଣୀମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି । ପଳାଶପୁର ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଘଷି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ଗାଈଙ୍କ ଗୋବରରେ କୁଟା, ଅଗାଡି ମିଶାଇ ତା ପରେ ଘଷି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ବୁରା ପ୍ରତି ଆମେ ୨୦୦/୩୦୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ବୁରାରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାୟ ୩୦ କେଜିର ଘଷି ରହିଥାଏ । ଘର ଅନ୍ୟକାମ ସହ ଘଷି ବିକ୍ରି କରି ମାସକୁ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବୁକ୍ କରି ପାରୁନଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ହେଲାଣି ବୁକିଂ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନମ୍ବରରେ କଲ କଲେ କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ ଓ ଫୋନ ଆପେ କଟିଯାଉଛି । ବିତରକଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଛି । ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଗ୍ୟାସ ଭରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ତେଣୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା ସାଗର ରଞ୍ଜନ ଦାଶ ।
କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ:
ସେହିପରି ଜଣେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରକ ପଞ୍ଚାନନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକମାନେ ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି । ଯେମିତି ଆଗରୁ ବୁକିଂ ହେଉଥିଲା ଏବେ ସେମିତି ବୁକିଂ ହେବ । କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ । ଯାହା ସରକାରୀ ନିୟମ ରହିଛି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି । ବିନା DAC ନମ୍ବରରେ କାହାକୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ।"
ଘଷି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ପ୍ରଥମେ ଗୋବର ଆଣି ଏକ ଢ଼ମାରେ ରଖି ସେଥିରେ ନଡ଼ା, କିମ୍ବା ଅଗାଡ଼ି ଓ ପାଣି ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ । ପରେ ସେହି ମିଶ୍ରଣକୁ ହାତରେ ଛୋଟ ଗୋଲାକାର କରି ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଆଯାଏ । ୨ରୁ ତିନି ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖିବା ପରେ ଏହା ଟାଣ ଓ ହାଲୁକା ହୋଇ ଜାଳେଣି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ।
ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନେ ଗୋବର ଘଷିକୁ ଜାଳେଣି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଜାଳେଣି ଗ୍ୟାସ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଷି, କାଠ ଓ ଚୁଲି ରୋଷେଇର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା । ଘରେ ଘରେ ଉଜ୍ଵଳା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ପରେ ଘଷି ଓ କାଠ ଜାଳେଣି ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ରହି ନଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ଜାଳେଣି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବା ପରେ ପୁଣି ସେହି ପୂରାତନ ଜାଳେଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଚା' ଓ ଜଳଖିଆ ଉପରେ LPG ଗ୍ୟାସ ମାଡ଼; ଦୋକାନ ଆଗରେ ନୋଟିସ୍, ଦାମ ବଢ଼ାଇଲେ ଦୋକାନୀ
LPG ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟ: ବଢ଼ୁଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲାର ଚାହିଦା, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର