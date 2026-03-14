ଚା' ଓ ଜଳଖିଆ ଉପରେ LPG ଗ୍ୟାସ ମାଡ଼; ଦୋକାନ ଆଗରେ ନୋଟିସ୍, ଦାମ ବଢ଼ାଇଲେ ଦୋକାନୀ
LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ ଚା' କପ୍ ଓ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ଦୋକାନୀମାନେ ଚା' ଦାମ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : March 14, 2026 at 9:05 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ହୋଟେଲରୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ଜଳଖିଆ ଠାରୁ ଚା' ଦୋକାନ, ସବୁଠି LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ଫଳରେ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବା ଦାମ ବିଢ଼ିଛି । ସେପଟେ ରାସ୍ତାକଡରେ ଥିବା ଜଳଖିଆ ଓ ଚା' ଦୋକାନୀ ବି ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଦୋକାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଠିକ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଦାମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଛି । ଦୋକାନ ଆଗରେ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଲଗାଯାଇଛି । 'ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚା' ଓ କଫିର ଦାମ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବଢ଼ା ଯାଇଛି' ବୋଲି ନୋଟିସ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଚା' କପ୍ ପିଛା 3ରୁ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖାଁଏ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚା'ର ଦାମ 12 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 15 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ କଫିର ଦାମ 15ରୁ 17 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 20 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ।
ଦୋକାନ ମାଲିକ ଅଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦାମ ବଢ଼ାଯାଇଛି । କିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ବାଦର ଚା' କରିବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଯଦି ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ତାହାଲେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା ଦାମରେ ଚା' ବିକ୍ରି କରାଯିବ ।"
ଜଳଖିଆ ଦର ବି ବୃଦ୍ଧି:
ସେପଟେ ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ ଖାଇବା ମିଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବି ବଢ଼ିଛି । ଏହାସହ ଖାଇବା ମେନ୍ୟୁକୁ ସୀମିତ କରିଦିଆଯାଇଛି । ହେଣେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀମାନେ ବି ଜଳଖିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ଦାମ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଆସୁଛି ତାହାକୁ ବ୍ଲାକରେ କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ଯ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ପ୍ରତି ମିଲ୍ ପିଛା ୫-୧୦ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଯାଇଛି । ଯଦି ଆଗକୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିବ, ତେବେ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ବୋଲି ହୋଟେଲ ମାଲିକ ସିମାଞ୍ଚଳ ଗୌଡ଼ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର