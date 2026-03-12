ETV Bharat / state

LPG ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ପାଇଁ ଆଶ୍ବସ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍‌ ମହଜୁଦ ନେଇ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

କଟକରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍‌ ମହଜୁଦ ରହିଛି । ଭୟଭୀତ କିମ୍ବା ବିବ୍ରତ ନହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଧେ ।

LPG Gas Crisis
LPG ସଙ୍କଟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 12, 2026 at 3:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

LPG Gas Crisis କଟକ: ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ପାଇଁ ଆଶ୍ବସ୍ତିକର ଖବର । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍‌ ମହଜୁଦ ରହିଛି ଭୟଭୀତ କିମ୍ବା ବିବ୍ରତ ନହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଧେ । ସେହିପରି ସରକାର ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗ୍ୟାସ୍‌ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ।

ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି, ଗ୍ୟାସ୍‌ ସଙ୍କଟ:

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍‌ ସଙ୍କଟ ଉପୁଜିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା୍‌ । ଗ୍ୟାସ୍‌ ସରିଗଲେ କିପରି ରୋଷେଇ ହେବ ସେ ଚିନ୍ତା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଏଜେନ୍ସି ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି । ତେବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କିମ୍ବା ବିବ୍ରତ ନହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଧେ ।

LPG ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ପାଇଁ ଆଶ୍ବସ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍‌ ମହଜୁଦ ନେଇ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ETV Bharat Odisha)

କଟକ ମେଡିକାଲରେ 7 ଦିନ ପାଇଁ LPG ଗ୍ୟାସ୍‌ ମହଜୁତ୍‌:

କଟକ ମେଡିକାଲରେ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପାଇଁ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍‌ ମହଜୁତ ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ । ଏହି ମେଡିକାଲ ଉପରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ।

କଟକରେ କେତେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ମହଜୁତ ଅଛି ?

କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଧେ କହିଛନ୍ତି, ‘କଟକରେ 19 ହଜାର ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମହଜୁତ ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଗ୍ୟାସ ଆସୁଛି । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ କଟକରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବିଧାନସଭାରେ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ତାତି, ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ

ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବ ଜାଳେଣି କାଠ; ମାତ୍ର ବ୍ୟୟ ବହୁଳ, ଜମିଲାଣି ବ୍ୟବସାୟ

କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ସଙ୍କଟରେ ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ

ମୃତଦେହ ଦାହକୁ ନେଇ କଣ କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ?

ସାରା ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍‌ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଶଶ୍ମାନରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ରେ ମୃତଦେହ ଦାହ ନକରିବାକୁ ଅପିଲ୍‌ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଏଥିସହ ଜାଳେଣି କାଠ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଦାହ କରିବାକୁ ସିଏମସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

CUTTACK LPG GAS SHORTAGE ISSUE
DATTATRAYA BHAUSAHEB SHINDE
ODISHA LPG CRISIS
ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ
LPG GAS SHORTAGE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.