LPG ପାଇଁ ହାହାକାର; ଲମ୍ବା ଲାଇନ ପରେ ବି ଭରି ହେଉନି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର, କଳାବଜାରୀ ଅଭିଯୋଗ

ଜଗତସିଂହପୁର ସହରରେ LPG ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି ଆଗରେ ଶହଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର

LPG gas Crisis in Jagatsinghpur
ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 10, 2026 at 3:41 PM IST

ଜଗତସିଂହପୁର: ସବୁଠି LPG ଗ୍ୟାସ ମହାସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜଗତସିଂହପୁର ସହରରେ ବି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ସହର ଓ ଏହାର ଉପକଣ୍ଠରେ ଇଣ୍ଡେନ ଓ HPର ଏକାଧିକ ଏଜେନ୍ସି ରହିଥିବା ବେଳେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ସଠିକ ରୂପେ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡାହେବାକୁ ପଡୁଛି ।

ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ (ETV Bharat)

ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ:

ଜଗତସିଂହପୁର ସହରର ବାସିନ୍ଦା ଜୁଆରୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ସହରରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି । ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଦେଢମାସରୁ ଦୁଇମାସ ବିତି ଯାଉଛି । ସହରାଞ୍ଚଳ ହେଉ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯଦି ଜଣେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ 45 ଦିନ ପରେ ଯାଇ DAC ନମ୍ବର ଆସୁଛି । ଏହାର ପାଖାପାଖି 15 ପରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳୁଛି । ଯାହାକି ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ମାସ ଲାଗି ଯାଉଛି । ବଡ଼ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଦୁଇ ମାସ ଯିବା କଷ୍ଟକର । ଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।"

ବଜାରରେ କୃତ୍ରିମ ସଙ୍କଟ:

ସେହିପରି ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଗୋବିନ୍ଦ ଓଝା କହିଛନ୍ତି, "ଜଗତସିଂହପୁର ସହରରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । କେତେକ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ବଜାରରେ କୃତ୍ରିମ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ନଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହକମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗୁଛି ଏହାକୁ ଦେଖିବାର କଥା ।"

ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସହରରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି । ଗାଁ ଗହଳିରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବରେ ଲୋକେ କାଠି ଜାଳି ରୋଷେଇ କରି ପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସହରରେ ଚୁଲି ଲଗାଇ ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଯାହା ସହରବସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି ।

ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଗଣେଶ୍ୱର ମାଣିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲାରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଗଲାଣି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ମହଜୁଦ ରହିଛି ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏକ ଧୂଆଁ ବାଣ ସଦୃଶ ହୋଇଛି । ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ପାରାଦ୍ବୀପ ସହରରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

