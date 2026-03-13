LPG ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ, ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ କେମିତି ରହିଛି ପ୍ରଭାବ ?
ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଯେଭଳି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ ନପଡି ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଛି ।
Published : March 13, 2026 at 11:18 PM IST
ରିପୋର୍ଟ :ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
ସମ୍ବଲପୁର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି । ହୋଟେଲ ଠାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ଉତ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ମେଡିକାଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଖାଇବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକୁ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉ ଥିଲେ ସେଠାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର (VIMSAR) ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଯେଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, ସେନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଛି ।
ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ ଦୈନିକ ପାଖାପାଖି 1200ରୁ 1300 ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ ଜଳଖିଆ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଓ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ସାମିଲ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 2500ରୁ 2600ଟି ମିଲ ଓ 1000ରୁ 1300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳଖିଆ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଦୈନିକ 3ଟି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆନଗଲେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ ।
ମହଜୁଦ ରହିଛି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର:
ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ମିଳିଛି । ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଜନିତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ । ତଥାପି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଦୈନିକ 3ରୁ ସାଢେ 3ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୋଇନାହିଁ କି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ 3ରୁ 4 ଦିନର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମହଜୁଦ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ଅଧିକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ଲାଲ ମୋହନ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହୋଇନାହିଁ । ଆମ ପାଖରେ 5ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ମହଜୁଦ ରହିଛି । ଆମକୁ ଦୈନିକ 3ଟି ସିଲିଣ୍ଡରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆଗକୁ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସରକାର ଆମକୁ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ।"
ମେନ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ ମିଳୁଛି ଖାଦ୍ୟ:
ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜଳଖିଆ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଓ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନିଲା ସୋରେନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗତ 11 ତାରିଖରୁ ରୋଗୀ ନେଇ ଆସିଛୁ । ଆମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ । ଆମକୁ ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସବୁ ମେନ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଉଛି । ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ଜଣେ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ମେଡିକାଲ ଓ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି ।
