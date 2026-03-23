ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରଶାସନର ଅପିଲ୍: ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ
ବଲାଙ୍ଗୀର ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସମସ୍ୟା । ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମହଜୁତ ଅଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ ନହେବାକୁ କହିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ
Published : March 23, 2026 at 7:37 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଟେଲ ରେସ୍ତୋରାଁ ବନ୍ଦ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ । ସେହିପରି ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଉଚିତ୍ ସମୟରେ ଲୋକେ ପାଉ ନ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମହଜୁତ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନହେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରଶାସନ ।
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ମହଜୁତ ଅଛି:
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୈନିକ ୨୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ । ଆଜି ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଓ କମ୍ପାନୀରେ ଛ’ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମହଜୁତ ରହିଛି । ସେହିପରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୨୫ ଦିନରେ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୪୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର କିଛି ଦିନ ହେବ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ଅଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଓ କମ୍ପାନୀରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ୨୦୬ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ମହଜୁତ ଅଛି । ଆଗକୁ ଯୋଗାଣ ହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
କେତେ ସିଲିଣ୍ଡର ମହଜୁତ ଅଛି ?
ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଘରୋଇ ଏଲ ପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଇ ଓ ସିଏଲ କମ୍ପାନୀର ୧୪.୨ କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ୧୫୧୧, ୫ କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ୪୦ଟି, ୧୯.୫ କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର 36, ବିପିସିଏଲର ୧୪ କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ୨୭୨୭ଟି, ୫ କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ୫୩ଟି, ୧୯ କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ୧୫୯ ଟି, ଏଚପିସିଏଲର ୧୪ କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ୨୬୪୩ଟି, ୫ କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ୫୩ଟି ଓ ୧୯.୫ କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ୧୧ଟି ମହଜୁତ ରହିଛି ।
ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଦେଵବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ଠିକ ଅଛି । ଅଭାବ ନାହିଁ । ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୬ହଜାର ୮୮୧ରୁ ଅଧିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି । କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ଏବେ କିମିଛି ଓ ଆଗକୁ ଯୋଗାଣ ଆସିଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ । ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ କରି କହିବି ଯେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ । ଲୋକେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର