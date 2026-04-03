ଗରିବଙ୍କ ଥାଳି ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ; 'ରୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ'ରେ ରୁଟି ବନ୍ଦ
ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ଗରିବ ଓ ବେସାହାରାଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଇବା ଦେଉଥିବା ସଂଗଠନଙ୍କୁ ସେବା ଜାରି ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : April 3, 2026 at 8:57 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖ, ସବୁଠି LPG ସଙ୍କଟ ହାହାକାର । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାହତ କରୁଛି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିବା ସଂଗଠନମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏମିତି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର "ଖିଦମତ" ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯିଏ 'ରୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ' ଖୋଲି ଗତ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ଧରି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ । ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ରୁଟି ।
ସମ୍ବଲପୁର 'ରୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ':
ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଓ ପୀର ବାବା ଛକ ନିକଟରେ "ଖିଦମତ" ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ 'ରୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ' ଖୋଲାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7.30ରୁ 8.30 ମଧ୍ୟରେ ଗରିବ ଓ ବେସାହାରାଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ । ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟମାନେ ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିନା କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୁଟି, ତରକାରୀ, ଭାତ, ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ବେଳେ ବେଳେ ବିରିୟାନୀ ଓ ଚିକେନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ।
'ରୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ'ରେ ମିଳୁନି ରୁଟି:
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭବିଷ୍ୟତ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଉ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ । ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶରେ LPG ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ କର୍ମସିଆଲ LPG ଠିକ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ । ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗରିବଙ୍କ ଏହି 'ରୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ' ଉପରେ ପଡିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ମିଳୁନଥିବାରୁ 'ରୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ'ରେ ରୁଟି ମିଳୁନାହିଁ । ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରର ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ରୁଟି ଦିଆ ଯାଉଥିଲା । ପରେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଭାତ, ଡାଲମା ଓ ଆଚାର ହିଁ ଦିଆଯାଉଛି । କାରଣ ରୁଟି ତିଆରି କରିବାରେ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ।
ଏବେ କେବଳ ଭାତ, ଡାଲି ଦିଆ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି । କାରଣ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଆଉ ଗ୍ୟାସ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହା ମିଳୁଛି ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ 3500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡୁଛି, ଯାହା ଅନୁଷ୍ଠାନର ବଜେଟକୁ ସୁହାଉ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ।
ଚିନ୍ତାରେ "ଖିଦମତ" ଅନୁଷ୍ଠାନ:
ପ୍ରାୟ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ହେବ "ଖିଦମତ" ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ 'ରୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ' ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ରୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ବି ପଡିଛି । ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମାସିକ 3ରୁ 4 ଟି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ଏହା ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ 900 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ଗ୍ୟାସ ବର୍ତ୍ତମାନ 2500ରୁ 3000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବେ ସେନେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ଜାବେଦ କହିଛନ୍ତି, "ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକଠାକ ଚାଲିଥିଲା, ପରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗ୍ୟାସ ନମିଳିବାରୁ ରୋଟି ତିଆରି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଭାତ, ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହି ସେବା ଆଉ କେତେଦିନ ଚଲେଇ ପାରିବୁ ତାହା ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ସେବା ଆଉ କେତେଦିନ ଚଲାଇ ପାରିବୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହୁଁ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ।"
ଚିନ୍ତାରେ ଗରିବ ଲୋକ:
ତେବେ LPG ସଙ୍କଟର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସହରରେ ରହି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ମାତ୍ର 200ରୁ 300 ଟଙ୍କା । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ରାତିରେ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଉଥିଲେ । ଏବେ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ରୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
'ଏହି ସେବା ବନ୍ଦ ନହେଉ':
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ଚେରୁଆପଡାର ମୁନା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସେ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ମିଳୁନଥିବାରୁ କାଠରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି । ରୁଟି ମିଳୁନାହିଁ, କେଵଳ ଭାତ, ଡାଲି ଦିଆଯାଉଛି । ଆଗକୁ କଣ ହେବ ତାହା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଅସହାୟ l"
ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଥିବା 60 ବର୍ଷର ଜଣେ ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଶୈଳ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ରିକ୍ସା ଚଳାଇ ଦିନକୁ 100ରୁ 150 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମାଗଣାରେ ଖାଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ ମିଳୁନଥିବାରୁ କେବଳ ଭାତ ଓ ଡାଲି ମିଳୁଛି । ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ, ସଂସ୍ଥା ଏହି ସେବାକୁ ବନ୍ଦ ନକରୁ । କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର