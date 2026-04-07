ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା କରିବ ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ୍; ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତି ବଢୁଛି ଆଗ୍ରହ, ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ଗ୍ୟାସ ଝିନଝଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମରାମତି ଏବଂ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଆଗ୍ରହ । ରିପୋର୍ଟ– ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : April 7, 2026 at 10:53 PM IST|
Updated : April 7, 2026 at 11:00 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗି ରହିଛି ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ । କେଉଁଠି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଲମ୍ୱା ଧାଡି ଲାଗିଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନିୟମିତ ଅଶାନ୍ତି ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିବା ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତି ପୁଣି ଥରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବଢୁଛି ଆଗ୍ରହ । ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପୁନଃ ଚାଲୁ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଛାତ୍ରବାସରେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ଦେଖନ୍ତୁ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ..
ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କିପରି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ସେ ନେଇ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାତନ କୌଶଳକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସମୟରେ ପ୍ରତେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବା ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବା ଲାଗି ଗାଁ ଠୁ ସହର ଯାଏଁ ଲମ୍ୱା ଧାଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡିକୁ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଅନେକ ମନ ବଳାଇବା ସହିତ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ । ଜାଳେନି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡିକୁ ପୁଣି ସୀମିତ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ମରାମତି କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଲେଣି ଲୋକେ । କାରଣ ଏହା ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ବିନା ଅର୍ଥରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିବା ସହିତ ପରିବାରର ଦ୍ୱି-ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକିୟ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଇପାରିବ । ତେବେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡି ରହିଥିବା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମରାମତି କରୁଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ ।
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା ଗତ ୨୦୦୧ ମସିହାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଓରିଡା ତରଫରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠ ଗୋଟି ବ୍ଲକରେ ଏଭଳି ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିପରି ପରିଚାଳିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଗରୀବ ପରିବାରକୁ ଏହି ସଂପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଲ୍.ପି.ଜି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ପୁନଃ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ଅନେକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେ ତାହାକୁ ମରାମତି କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ।
ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିପଦଜନକ ନୁହେଁ –
କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାହା ବିପଦଜନକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ । ତାଙ୍କର କହିବା କଥା, "ଯେପରି ଭାବରେ ଏଲ୍.ପି.ଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଲିକ୍ ହେଲେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଘଟିନଥାଏ । ନିଜ ବାସଗୃହରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କିମ୍ୱା ଦୁଇଟି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟିଏ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଖୁବ୍ ସହଜରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ । ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ବିପଦ ନଥାଏ କିମ୍ୱା ମଶା ମାଛିର ଭୟ ନଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଯ୍ୟ ଖତ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଜମିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।"
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ସବସିଡି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇତିମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ପୁଣି ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଉକ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଗତ ୨୦୨୫-୧୬ ମସିହାରୁ ଏହି ସବସିଡ୍ ଯୋଗାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ୨୮୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ସବସିଡ୍ ପ୍ରଦାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୨ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବାର ନଜର ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି ତାହାକୁ ମରାମତି କରିବା ସହିତ ସେଥିରେ ଯାହା ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ ।
ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛାତ୍ରାବାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋବର ଗ୍ଯାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ-
ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ଛାତ୍ରାବାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋବର ଗ୍ଯାସ ବଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି । ଦୈନିକ ୪୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଈଙ୍କ ଗୋବର ପକାଇ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଏଭଳି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ପରେ କେବଳ କକୁକୁଡାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ୭ ରୁ ୮ ଗୋଟି ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୫୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ।
ସେପଟେ କୁକୁଡାଖଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପରିଚାଳନା କରି ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିଜ ଘରର ଜାଳେନି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶ୍ୱେତ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜାଳେଣି ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମର ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଥିବାରୁ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିନଥିବା କୁହନ୍ତି । ନିଜ ଘରେ ଦୁଇଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୈନିକ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦୁଇ ସୁରା ଲେଖାଏଁ ଚାରି ସୁରା ଗୋବର ପକାଇ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉଛି । ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘରର ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଠାରୁ ରୋଷେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କଲେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି । କେବଳ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଗୋବର ସହିତ ପାଣିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଛାଡିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଖତ ମଧ୍ୟ ବିଶୋଧନ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସିଧାସଳଖ ଗଛରେ ପକାଇଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ କିପରି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ ପଚାରି ବୁଝୁଥିବା କୁହନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଘରର ରନ୍ଧାଶାଳରେ ରୋଷେଇ କରି ଆସୁଥିବା ପି.ଳଳିତା ରେଡିଙ୍କ କହିବା କଥା ଏହି ଗ୍ୟାସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଭାତ ,ଡାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ଏବଂ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛୁ । ଏଥିପାଇଁ ଘରେ ରହିଥିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦୈନିକ ଦୁଇ ସୁରା ଗୋବରକୁ ପକାଯାଇ ତାହାର ରହିଥିବା ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସରୁ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ହୋଇପାରୁଛି । ଏଯାଏଁ ଳଳିତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ । କେବଳ ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଭାବ ହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଜାଳେନୀ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଗୋବର ଗ୍ଯାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଥିବା ଏବଂ ଅନେକ ପରିବାର ନିଜର ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଏହାକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ । ଅବନୀ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କ କହିବା କଥା ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରେ କିପରି କରିବେ ସେ ନେଇ ଯୋଜନା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରର ମହିଳା ହମିତା ଦେବୀଙ୍କ କହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଳେନୀ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ସମୟରେ ଏଭଳି ପୁରାତନ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର