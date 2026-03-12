ETV Bharat / state

ଏଲ୍‌ପିଜି ସଙ୍କଟ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଯୋଗାଣ ସ୍ବାଭାବିକ

ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଓ ରନ୍ଧନ ତେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି । ଗୋଦାମ ଠାରୁ ଡିଷ୍ଟିବ୍ୟୁଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ସ୍ବାଭାବିକ ଥିବା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

LPG crisis in Berhampur: Officials' trying to keep supply normal
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏଲ୍‌ପିଜି ସଙ୍କଟ: ଯୋଗାଣକୁ ସ୍ବାଭାବିକ ରଖିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 12, 2026 at 4:17 PM IST

1 Min Read
ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଚିନ୍ତା । ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି । କେବଳ ଗ୍ୟାସ ନୁହେଁ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ରନ୍ଧନ ତେଲ ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏପରି ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ ଓ ତେଲ ମହରଗ ହେବା ଦ୍ବାରା ଖାଉଟି ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ଚାପ ପଡିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା ।

ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଉପଲବ୍ଧତା:
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ସାରା ଦେଶରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଧିରେ ଧିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଜାଳେଣି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଏବଂ ବଜାରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ହେଉନଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ବଢାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହିତ କଳାବଜାରୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ଗୃହିଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରୁ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କିଛି ଲୋକ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଙ୍ଗ କରିନେବା ଦ୍ବାରା ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଦିଗରୁ ଗତି କରୁଛି । ସରକାର ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଗ୍ୟାସ ମହଜୁଦ ରହିଛି । ଏଭଳି ସମୟରେ କଳାବଜାରୀ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।" ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଗୃହିଣୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:
ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ନେଇ ଗୋଦାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଷ୍ଟିବ୍ୟୁଟ ପଏଣ୍ଟରେ ସେଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିବା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ଯେପରି କୈଣସି କଳାବଜାରୀ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଖାଉଟିଙ୍କ ବୁକିଙ୍ଗ୍ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବିନାଶ କୁମାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

