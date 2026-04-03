ଅଙ୍ଗନୱାଡିକୁ ଗ୍ୟାସ ଚିନ୍ତା; ଶେଷ ଭରସା କାଠ ଚୁଲା

lpg crisis in Anganwadi centre
ଅଙ୍ଗନୱାଡିକୁ ଗ୍ୟାସ ଚିନ୍ତା, ଶେଷ ଭରସା କାଠ ଚୁଲା (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 3, 2026 at 4:42 PM IST

Updated : April 3, 2026 at 5:49 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଗ୍ୟାସ ଚିନ୍ତା । ସଠିକ ସମୟରେ ମିଳୁନି ଗ୍ୟାସ। ଏପଟେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହଷ୍ଟେଲରେ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଇଟମ କମାଇ ଦିଆ ଯାଇଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଏ ହଷ୍ଟେଲ ଛୁଟି କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟର ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଦିନ ଲାଗି ରୁହେ, ତେବେ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯିବ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାଠ ଚୁଲା ଆପଣାଇବେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର। ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ କିଛି ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା।

ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ

ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି। ଛୋଟ ବଡ ହୋଟେଲ, ବାସଗୃହ ଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ୟାସର ସମସ୍ୟା ଜଳଜଳ ଭବରେ ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସହ ଲଢୁଛି ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର । ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ 15 ଦିନ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୁକିଂ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଭଳି ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଏ ତେବେ କାଠ ଚୁଲି କିମ୍ବା କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେହିଭଳି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ । ଏଲପିଜି ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜଧାନୀର ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ ଶେଷ ହେବା ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି କର୍ମୀ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଶୁଖିଲା ରାସନ (ଡିଏଚ୍ଆର) ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ।

ଗ୍ୟାସ ନ ଥିଲେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛୁ

ଅଙ୍ଗନୱାଡି ସହାୟିକା ରଜନୀଗନ୍ଧା ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ଥର ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଗ୍ୟାସ ସରି ନାହିଁ ତେବେ ଆଗକୁ କଣ ହେବ କହିବା କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପିଲାଙ୍କର ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ । ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସେ ତେବେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛୁ ।'

ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ ସସ୍ମିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ଠିକଠାକ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ସରିଯାଏ ତେବେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେ ବ। ଏନେଇ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରାଯିବ ନଚେତ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇପାରେ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ।
ଏପଟେ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ ସ୍ନେହାପ୍ରଭା ଜେନା କହିଛନ୍ତି, 'ଯେହେତୁ ବୁକିଂ ହେଉନି, ଆମେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଚୁ। ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ହେଲା ବୁକିଂ ହେଉନାହିଁ। ଏନେଇ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ତେବେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କାଠ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରି ଦେବୁ ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଏପଟେ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ ସଂଘର ସଭାପତି ଅଞ୍ଜଳି ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, 'ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି। ଅନେକଙ୍କ ବୁକିଂ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ମିଳୁନାହିଁ । ସେହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଠାରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ରହିଥାନ୍ତି ।' ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ଗତ ୨-୩ ଦିନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଲାଗି ରହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ ହେବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଭାପତି ଅଞ୍ଜଳି ପଟେଲ।
ଗ୍ୟାସ୍‌ କଳାବଜାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ

ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବୈଠକରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି, ଆହାରକେନ୍ଦ୍ର ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ କଳାବଜାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଅନିୟମିତତା ରୋକିବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ (ଆଙ୍ଗୁଠି ଚି଼ହ୍ନ ଓ ଆଇରିଶ ସ୍କାନ) ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପିଏନ୍‌ଜି (ପାଇପ୍ଡ଼ ନେଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍) ସଂଯୋଗ ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଲ୍‌ପିଜି ସଂଯୋଗୀକରଣରୁ ବାଦ୍ କରିବାକୁ କଡାକଡି ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ପିଏନ୍‌ଜି ଗ୍ୟାସ୍‌ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି, ଆହାରକେନ୍ଦ୍ର ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରି ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନର ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଗ୍ୟାସ୍ ମହଜୁଦ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଗ୍ୟାସ୍‌ ଷ୍ଟକ ରହୁଛି ବୋଲି ବୈଠକରେ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା। ଏପଟେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏଲ୍‌ପିଜି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ତୁରନ୍ତ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୁରୀ ସହରରେ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଏସି (ଡେଲିଭରି ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ କୋଡ) ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶତପ୍ରତିଶତ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ “ଘୋଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି” (ମିଥ୍ୟା ମେସେଜ୍) ର ଶିକାର ହେବେନି। ସେହିପରି ପାଇପ ଲାଇନ ଯୋଗେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଟି ଗ୍ୟାସ୍‌ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସରକାର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଜରିଆରେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

