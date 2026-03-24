ETV Bharat / state

ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବରୁ ଏବେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ, ସମୟ ଆଗରୁ ସରିଯାଉଛି ଭୋଜନ, ଓପାସରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଲୋକ !

ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ । ଖାଦ୍ୟ ନପାଇ ଓପାସରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ସତ୍ୟଜିତ୍‌ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 24, 2026 at 5:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ଗଭୀର ହେଉଛି। ଏହାସହିତ ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୋକିଲାଙ୍କ ଭରସା ପାଲଟିଛି ସରକାରୀ ‘ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର’। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭିଡ ବଢ଼ୁଛି । ଖାଦ୍ୟ ଆସିବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସରିଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ।

ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ସାହା ଭରସା ପାଲଟିଛି:

ବିଶେଷ କରି ହଷ୍ଟେଲ ଓ ମେସରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯୁବପିଢ଼ି ୫ ଟଙ୍କିଆ ଏହି ସୁଲଭ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭିଡ କରୁଛନ୍ତି । କଳ୍ପନା,ରସୁଲଗଡ଼,ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ,ବାପୁଜିନଗର,ଖାରବେଳନଗର, ୟୁନିଟ-୨,ଏମ୍ସ, ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ,ନୟାପଲ୍ଲୀ ଓ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଜନିତ ଚାପ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ଭିଡ ଏବେ ଚାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।

12 ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ ବଢିଛି:

ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ନିକଟରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ‘ମା ସନ୍ତୋଷୀ’ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିଚାଳନା କରୁଛି । ସଭାପତି ରୀତା ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜନ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ୧ଟା ୩୦ରୁ ୨ଟା ଭିତରେ ସବୁ ସରିଯାଉଛି । ଗତ ୧୦ରୁ ୧୨ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ ବଢ଼ିଛି। ସେପଟେ କିଛି ଅସମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିୟମିତତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଥିବା ଜଗତସିଂହପୁରର ଗଙ୍ଗାଧର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏବେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭିଡ ବଢ଼ିଛି। ସେହିପରି ଯୁବକ ବଳରାମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା କଥା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗ୍ୟାସ ଦର ୩ ଗୁଣା ବଢ଼ିଗଲା । ଭଡା ଘରରେ ରହି ରୋଷେଇ କରିବା କଷ୍ଟକର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ।

କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର ସୁପରଭାଇଜର ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୈନିକ ୧୨୦୦ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗତ ୧୫ ଦିନ ଧରି ଦିନ ଗୋଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଜନ ସରିଯାଉଛି। ଖାସ୍ କରି ବ୍ୟାଚଲରମାନେ ବେଶି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

AAHAR CENTER
5 RUPEES MEAL
CROWED IN BHUBANESWAR AAHAR CENTER
ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର
LPG CRISIS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.