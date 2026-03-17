ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ; ବିକଳ୍ପ ଦାବି କଲେ ପିଏନଜି ଉପଭୋକ୍ତା
ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିବାବେଳେ ପିଏନଜି ଉପଭୋକ୍ତା ଏଲପିଜି ଛାଡି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ ହୋଇନି ।
Published : March 17, 2026 at 6:14 PM IST|
Updated : March 17, 2026 at 7:04 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାଇପ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (PNG) ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ୧.୨ ଲକ୍ଷ ପିଏନଜି ଗ୍ରାହକ ଥିବାବେଳେ ୫୫.୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପିଏନଜି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଏଲପିଜି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି, କୌଣସି କାରଣରୁ ପିଏନଜି ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କିମ୍ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟାହତ ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିବାବେଳେ ସେମାନେ ଏଲପିଜି ଛାଡି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ ହୋଇନି ।
ତୁରନ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଯୋଗାଇଦେଲେ ଏଲପିଜି କାଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଏନେଇ କଂଜୁମର ମମୀତା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି , 'ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଏଲପିଜି ଓ ପିଏନଜି କନେକ୍ସନ ରହିଛି । ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ଅନ୍ୟ କନେକ୍ସନରେ କାମ ହୋଇଯିବ । କିନ୍ତୁ ଘରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ରଖିବା କେତେ ଦୂର ସୁରକ୍ଷିତ ତାହା ଭାବିବାକୁ ପଡିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଆମକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗୁଚି ଯେ, ଏହି ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ପାଇପ ଲାଇନ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଯଦି ପାଇପ ଲାଇନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ଗ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯିବ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଏଲପିଜି କନେକ୍ସନ କାଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମମୀତା ମିଶ୍ର ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ କରି ପାଇପ ଲାଇନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି । ଏଇ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିନାହୁଁ । କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସମସ୍ୟା ଯଦି ହୁଏ ତେବେ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି କେତେ ଦୂର ସହଯୋଗ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି ।'
ସାମୟିକ ଭାବେ ଫେରଇ ଦେବୁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହେଲେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିବୁ
ଆଉ ଜଣେ କଂଜୁମର ପ୍ରଫେସର ଇନ୍ଦିରା ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି , 'ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯହି ଆମକୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଡିପୋଜିଟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯିହ ତେବେ ଠିକ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଯହି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିବୁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଚାଲୁ ଆମେ ଚାହୁଁ । କିନ୍ତୁ ପିଏନଜିର ବିକଳ୍ପ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର । ନଚେତ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହା ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବୁ । ଆମ ପାଖକୁ ଏନେଇ ଏକ ମେସେଜ ଆସିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଇପି ଲାଇନ ଗ୍ୟାସ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସ କାଟି ଦିଆଯିବ । ତୁରନ୍ତ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଡିପୋଜିଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମେସେଜ ଆସିଥିବା' ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସିର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ନିର୍ଦେଶନାମା ଆସିବ ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କରିବୁ। ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଏନଜି କନେକ୍ସନ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଯେମିତି କରିପାରିବୁ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ (PNG) ସେବାର ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଛି। PNG ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ GAIL (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ୍ (ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ) ଏବଂ ମେଘା ଗ୍ୟାସ୍ (ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ) ରହିଛି । BPCL ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଧ୍ୟ PNG ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 99 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ପାଖାପାଖି 55,47,343 ଉପଭୋକ୍ତା ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ ପାଇପ ନାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ (DPNG) ଗ୍ୟାସର ପାଖାପାଖି 1,21,446 କଂଜୁମର ରହିଛନ୍ତି ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଦେଇଥିବା LPG ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ( LPG ) ଯୋଗାଣ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସଂଶୋଧିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ (PNG) ସଂଯୋଗ ଅଛି, ସେମାନେ ଆଉ LPG ସଂଯୋଗ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସରକାରୀ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ପରିବାରଗୁଡିକର ବର୍ତ୍ତମାନ PNG ଏବଂ LPG ସଂଯୋଗ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର LPG ସଂଯୋଗ ଫେରାଇବାକୁ ପଡିବ।
ଇଟଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
