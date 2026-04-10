ଗ୍ୟାସ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଘନ ଘନ ଚଢ଼ାଉ, ଜବତ ହେଲାଣି 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ LPG
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜିଲ୍ଲା ବେସାମରିକ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୈନିକ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି ।
Published : April 10, 2026 at 6:48 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଗ୍ୟାସ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ଜାରି ରହିଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଜୋରଦାର ଚଢାଉ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟକ୍ ପଏଣ୍ଟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପାଖରେ ଜାଳେଣୀ ଗ୍ୟାସ ଭର୍ତ୍ତି ଟାଙ୍କି ରଖି ଚୋରା ବ୍ୟବସାୟ କରି ମୁନାଫା କମାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏହି ଚଢାଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଖାଲି ଓ ଭର୍ତ୍ତି ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଜାରି ରହିଛି ଚଢାଉ:
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଗ୍ୟାସ ମହଜୁଦ ରହିଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଜାଳେଣୀ ଗ୍ୟାସର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଧାରରେ ଜିଲ୍ଲା ବେସାମରିକ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି ।
କେତେ ଜବତ ହେଲାଣି ସିଲିଣ୍ଡର ?
ସହରର ତିନିମୁହାଣୀରେ ଥିବା ଚାଟ, ଚାଓମିନ ଭଳି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଦୋକାନରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରି ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡିକୁ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା କାରଣରୁ ପାଖାପାଖି ୧୬ଟି ଦୋକାନରୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଟାଙ୍କି ଜବତ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗତ ତିନିଦିନ ତଳେ ଚାନ୍ଦୋଳ ବଜାରରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ୬ଟି ଗ୍ୟାସ ଭର୍ତ୍ତି ଟାଙ୍କି ସମେତ ୩୩ଟି ଖାଲି ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରିଥିଲା ବିଭାଗ ।
ଆଗକୁ ଆହୁରି ଚଢାଉ କରାଯିବ:
ରାଜକନିକା ଓଳାଭର ବଜାରରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୧୬ଟି ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିରପାଟଣାରେ ଥିବା ଭାରତ ଗ୍ୟାସ ସବ ପଏଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଏହାର ସତ୍ତ୍ଵାଧିକାରୀ ସତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ଘରୁ HP ଓ BHARAT ଗ୍ୟାସର ୧୮ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରୀତମ ଦାସ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା