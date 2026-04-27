ETV Bharat / state

ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଖାତାରେ ବୁକିଂ କରି ଅଧିକ ଦାମରେ କରୁଥିଲା ବିକ୍ରି ଗ୍ୟାସ୍ ; ସିଲିଣ୍ଡର ଭର୍ତ୍ତି ଅଟୋ ଜବତ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

ଅଟୋରୁ ମୋଟ୍ ୧୯ଟି LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୧୧ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ସିଲଣ୍ଡର ଥିଲା । ୧୮୦୦ ଟଙ୍କାରେ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣି ୩୫୦୦ରୁ ୪୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

lpg black marketing in bhubaneswar
ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଖାତାରେ ବୁକିଂ କରି ଅଧିକ ଦାମରେ କରୁଥିଲା ବିକ୍ରି ଗ୍ୟାସ୍ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 27, 2026 at 7:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ୟାସ୍ କଳା ବଜାରୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। ଆଜି (ସୋମବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଗ୍ୟାସ୍ କଳା ବଜାରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଚୁନୁକୋଳି ବସ୍ତିରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଭର୍ତ୍ତି ଅଟୋ (OD02BP7898) ଜବତ କରିଛି। ଅଟୋରୁ ମୋଟ୍ ୧୯ଟି LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହାମଧ୍ୟରୁ ୧୧ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ସିଲଣ୍ଡର ଓ ୭ଟି ଖାଲି ସିଲିଣ୍ଡର ରହିଛି। ଏହାକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଜଣକ ହେଲା ଶିଖରଚଣ୍ଡି ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରର ମନୋଜ କୁମାର। ତା ଠାରୁ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ଖାତା ଓ ରସିଦ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୋଜକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

lpg black marketing in bhubaneswar
ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଖାତାରେ ବୁକିଂ କରି ଅଧିକ ଦାମରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ (Etv Bharat)



ଏନେଇ ଜୋନ୍-୬ ଏସିପି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ତା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏସବୁ ଗ୍ୟାସକୁ ବୁକିଂ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଡାଲା ଅଟୋରେ ଚାଲାଣ କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ୧୮୦୦ ଟଙ୍କାରେ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣି ୩୫୦୦ ରୁ ୪୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ଆମେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲୁ। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆଉ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

lpg black marketing in bhubaneswar
ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଖାତାରେ ବୁକିଂ କରି ଅଧିକ ଦାମରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ (Etv Bharat)



ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ୟାସ୍ କଳା ବଜାରୀ ହେଉଥିବାରୁ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏପ୍ରିଲ ୧୬ (ଶନିବାର)ରେ ଇନଫୋସିଟି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଥରଗାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୋକାନରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ସେଠାରୁ ୭୦ଟି ସିଲଣ୍ଡର ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ବଦଳାଉଥିଲା। ଯାହା ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଉଲଙ୍ଘନ ହେବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ ୨୫ (ଶନିବାର)ରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଦାମକୁ ପୋଲିସ ଠାବ କରିଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝରିଲୋ ଗାଁର ଭଡା ଘରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ୨୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ୨ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଘନ ଘନ ଚଢ଼ାଉ, ଜବତ ହେଲାଣି 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ LPG

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି LPG ଗ୍ୟାସ, ଜୁନାଗଡରୁ 64 ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ

TAGGED:

BHUBANESWAR GAS BLACKMARKET
POLICE SIZED CYLINDER
ଗ୍ୟାସ୍ କଳା ବଜାରୀ
ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର
LPG BLACK MARKETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.