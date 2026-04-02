ପୁରୀରେ ଉତ୍କଟ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ, PNG ସଂଯୋଗକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି
ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀରେ ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟରାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ, ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ହେଉ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତାରେ ହୋଟେଲିୟର । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : April 2, 2026 at 8:52 PM IST
ପୁରୀ: ଅଳ୍ପ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ୟାସ ବିତରକଙ୍କୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ପୁରୀରେ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ବିତରକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଗ୍ୟାସ ନଥିବା ଉତ୍ତର ଆସୁଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ:
କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ପୁରୀରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଗ୍ୟାସ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଅଳ୍ପ କିଛି ହୋଟେଲ କାଠ ଚୁଲାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି । ମନପସନ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସକ୍ଷମ ହେଉନଥିବାରୁ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ହେଉ ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୋଟେଲ ପରିଚାଳନାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ହୋଟେଲିୟରମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
PNG ସଂଯୋଗ ଦାବି:
ସେପଟେ ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ (PNG) ଆଣିବାକୁ PNG ସଂଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଗେଲକୁ ହୋଟେଲିୟରମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜମି ବିବାଦ ଥିବାରୁ ପୁରୀ ସହରରେ ଗେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ମାଟି ତଳେ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇପାରୁନାହିଁ । ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ଘରୋଇ PNG ସଂଯୋଗ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । PNG ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଗେଲ୍କୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି । ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟ ବେଳେ PNG ସଂଯୋଗ ହିଁ ସମାଧାନର ବାଟ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ରହିଛି ।
ହୋଟେଲିୟର ଭବେଶ କହିଛନ୍ତି,"ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଏବେ କାଠ ଚୁଲାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ । ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ରୁମ୍ ବୁକିଂ କରୁନାହାନ୍ତି । କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଇ ହୋଟେଲ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଆମେ PNG ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଆମକୁ ସଂଯୋଗ ମିଳିବ କି ନାହିଁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଶୀଘ୍ର PNG ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ।"
PNG ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ:
ପୁରୀ ସହରର ତାଳବଣିଆ, ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ଗେଲ ପକ୍ଷରୁ PNG ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ଘରୋଇ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି । ହେଲେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ସିଟି ରୋଡ, ବଡଦାଣ୍ଡରେ ମାଟି ତଳେ ପାଇପ ବିଛା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକ ଓ ଶହ ଶହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ PNG ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ PNG ସଂଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି । PNG ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗେଲ୍ ଓ ପୁରୀ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବୈଠକ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରୁନି ସେ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ସେପଟେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ସହରରେ PNG ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ଯକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ଗେଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । PNG ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଯେଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ନ ଉପୁଜେ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦେଇଛନ୍ତି ।
୨୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନ:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପୁରୀରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ୬୦୦ ଘରୋଇ PNG ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି । ୨୦ଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୩୦୦୦ ହଜାର ଘରୋଇ ସଂଯୋଗ ଓ ୧୦୦ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ଗେଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁ PNG ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ୨ ଶହରୁ ଅଧିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ୨୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି ।
'ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ':
ଗେଲ୍ ଗ୍ୟାସ ପୁରୀ ଡିଭିଜନ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର କେ.ଭି.ଏସ ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ସହରରେ ଗେଲ୍ ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡ ପକ୍ଷରୁ PNG ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ଜାରି ରହିବ । ୨୦ଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ୬୦୦ ଘରୋଇ ସଂଯୋଗ ଦେଇଛୁ । ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛା ସରିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ PNG ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ PNG ସଂଯୋଗ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗେଲ୍ ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡ ଅଫିସରେ ଆସି ପଞ୍ଜିକରଣ କରନ୍ତୁ । ପୁରୀ ସହରର ସିଟି ରୋଡ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ୍ ବିଛା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ଦେବୁ ।"
କଳାବଜାରୀ ଅଭିଯୋଗ:
ସେପଟେ ପୁରୀ ସହରରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର କଳାବଜାରୀ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର 3 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ କଳାବଜାରୀରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଲୋକମାନେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ୟାସ ବିତରକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନିରାଶ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ କଳାବଜାରୀରେ ହେଉଛି ସେନେଇ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାହକ ଦେବ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ କଲେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁନାହିଁ । ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର କଳାବଜାରୀରେ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସରକାରୀ ଅଫିସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ କଳାବଜାରୀ ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ୍ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ।"
ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ଗ୍ୟାସ ବିତରକଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାର ନଜରକୁ ଆସୁଛି । ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କଡା ନଜର ରଖିବା ସହ ଗ୍ୟାସ କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ମହଜୁଦ୍ ରହିଛି । ଲୋକମାନେ ଅଯଥା ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର:
ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ୦୬୭୫୨-୨୨୨୨୨୮ ନମ୍ୱର୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ୦୬୭୫୨- ୨୨୩୨୩୭ରେ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଓ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି । ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇ ଗ୍ୟାସ କଳାବଜାରୀ କରୁଥବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୨୫ ଦିନ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୪୫ ଦିନ ପରେ ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି । ପୁରୀରେ PNG ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗେଲ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ସହରରେ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । PNG ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଝଟ୍କା: ରପ୍ତାନୀ ବନ୍ଦ, ଖସୁଛି ଦର, ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ
ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ରସଗୋଲା ମହୋତ୍ସବ, ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ କମିଲା ମିଠା ଭେରାଇଟି
