ଆଲୋଚନା ବିଫଳ, ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଲୋୟର ସୁକତେଲ ବିସ୍ଥାପିତ: 6 ଗିରଫ
ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଜଳସ୍ତର । ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ପରେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ଗ୍ରାମବାସୀ । 6 ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଗିରଫ । ରିପୋର୍ଟ:ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : July 24, 2026 at 11:39 AM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉତ୍ତେଜନା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ଗୋଟେ ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏପରିକି ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ କୁମିଆପାଳି ଗାଁକୁ ପାଣି ପଶିସାରିଲାଣି । ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡିବାକୁ ନାରାଜ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଉଚିତ୍ ଥଇଥାନ ଦାବିରେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । 6 ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । କେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡିବ ଏହା ଉପରେ ସଭିଙ୍କ ନଜର ।
ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର, ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଗାଁଲୋକେ:
ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଉ କିଛି ମିଟର ଜଳସ୍ତର ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ପହଞ୍ଚିବ । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୨୯ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ବୁଡ଼ିଯିବ । ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ହୋଇ ସାରିଥିବା ସବୁ ଗ୍ରାମ ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ସାରିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଥିବା କୁମିଆପାଳିକୁ ନେଇ ବଢିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା । ଉଚିତ୍ ଥଇଥାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଭିଟା ମାଟି ନ ଛାଡ଼ିବାର ଜିଦରେ ଅଟଳ ଗାଁଲୋକେ । ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଏକ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ଥିଲା । ହେଲେ ଏହି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏବେ ବିସ୍ଥାପିତ ଏହି ଗାଁ ମଣ୍ଡପରେ ଦିନ ରାତି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ।
ସେମାନଙ୍କ 10 ଗୋଟି ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ଯାଏଁ ଏମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମାରିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଗାଁର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଘର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ସାରିଲାଣି । ହେଲେ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନକରି ଗ୍ରାମ ଆସି ଗାଁ ଖାଲି ନକରି ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏମାନେ ନେବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଛନ୍ତି ।
‘ମରିବୁ ପଛେ, ଗାଁ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ’:
ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ଅଘଟଣ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଗାଁରେ ୯ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ୍ ମୁତୟନ କରିବା ସହ ଡାକ୍ତରୀ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ମୁତୟନ କରିଛି । ସେହିପରି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି । ଏହାଛଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଛି । ହେଲେ ଲୋକ ଏବେ ବି ଜିଦରେ ଅଟଳ ଥିବା ବେଳେ ମରିବୁ ପଛେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକ୍ ଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଗିରଫ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିବା ସହ ତାଙ୍କ ଉଚିତ୍ ଥଇଥାନ ଏମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ବୁଡିଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ:
ତେବେ ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଧାରଣା କ୍ଷମତା ୨୦୬ ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ଜଳସ୍ତର ୧୯୯.୧୨ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ୬୭ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ସେହିପରି ୨୦୨ ମିଟର ପାଣି ଏଠି ରହିଲେ ଏହି କୁମିଆପାଳି ଗ୍ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯିବ । ତେବେ ଏହି ଗତିରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ଦିନକରେ ଜଳସ୍ତର ୨୦୦ ମିଟର ଡେଇଁବ । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହା କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଭରିଯିବ । ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯିବ । ତେଣୁ ଏହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଛି ।
‘ଆମ ଦାବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତଡିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି’:
ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଥିବା ଦୁଇ ମହିଳା ସୁନିତା ବରିହା ଓ ରମଣୀ ବରିହା କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମର ସର୍ଭେ ଠିକରେ ହୋଇ ନାହିଁ । କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇନାହୁଁ । ଏହି ପ୍ରଶାସନ ଆମ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ବର୍ଷା ମାସରେ ଆସି ଆମକୁ ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି । କୌଣସି ଦାବି ଏଯାଏଁ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ । ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ଧାରଣା ଦେଉଛୁ । ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଆମ କଥା ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମକୁ ଏଠୁ ତଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କୁମିଆପାଳି ଗାଁରେ ପଶିଲା ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଣି, 2 ଦିନରେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡିବାକୁ ରାଜିହେଲେ 84 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର
ଲୋୟର ସୁକତେଲରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର: ଜିଦରେ ବିସ୍ଥାପିତ, ବୁଡ଼ିବୁ ପଛେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବୁନି !
ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପ୍ରଶାସନ ମୁତାବକ ଏହି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗାଁ ନିକଟ କପିଳବାହାଲ ଗାଁରେ ଘର ଓ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । କୌଣସି ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ଗାଁ ବୁଡ଼ିଯିବ ତେଣୁ ଲୋକ ଏଠୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲୋନୀକୁ ଯିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର