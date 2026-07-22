କୁମିଆପାଳି ଗାଁରେ ପଶିଲା ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଣି, ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡିବାକୁ ରାଜି ଗ୍ରାମବାସୀ
ଗାଁରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୮୪ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଗାଁ ମଝିରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ପରେ ଗାଁ ଖାଲି କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ରିପୋର୍ଟ ସେକ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : July 22, 2026 at 9:01 AM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର । ବଢି ପାଣିରେ ଅନେକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ । ସେପଟେ ଗାଁ ନ ଛାଡିଥିବା ତିନୋଟି ବୁଡି ଅଞ୍ଚଳ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ କଲା ବିସ୍ଥାପିତ। ଘର ଖାଲି କରିବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲା ପ୍ରଶାସନ। ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ କୁମିଆପାଳି ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଧାରଣା । ପ୍ରଶାସନର ଆଲୋଚନା ପରେ ଗାଁ ଖାଲି କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ।
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ
ଗାଁରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୮୪ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଗାଁ ମଝିରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଉଚିତ ଥଇଥାନ ଓ ପରେ ଉଚ୍ଛେଦର ସେମାନେ ଦାବି କରି ଆସିଥିଲେ। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ସବୁ ସମସ୍ୟା ଓ ଦାବିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିସ୍ଥାପନକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ଯାହା ବାକି ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏବେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି କୁମିଆ ପାଳିରେ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ପାଣି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାଁକୁ ବୁଡାଇ ଦେବ ତେଣୁ ଗାଁ ଖାଲି କରିବା ନିହାତି ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ କହିଛି।
ଦୁଇ ଦିନରେ ଗାଁ ଖାଲି କରିବେ
ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରଜଳ୍ପରେ ୨୯ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ। ଏଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ୨୬ଟି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା ସହ ଥଇଥାନ କରାସରିଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଏହି ବୁଡି ଅଂଚଳର ତିନୋଟି ଗାଁ କୁମିଆ ପାଳିର ୮୪ ପରିବାର , ତବଲବାଞ୍ଜି ୮୯ ପରିବାର ଓ ଖୁଣ୍ଟାପାଳି ଗ୍ରାମର ଭୂମିହୀନ ଥିବା ୧୫ ପରିବାର ଗାଁ ଛାଡି ନ ଥିଲେ। ଚଳିତ ଥର ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ ଜଳଧାରଣ କରାଯିବ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ହାନି ନ ଘଟୁ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ଗତ ୧୭ ତାରିଖରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତବଲ ବାଞ୍ଜି ଗ୍ରାମକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପରେ ଖୁଂଟପାଲି ଗ୍ରାମକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲା। ଆଜି କୁମିଆ ପାଳି ଗ୍ରାମକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଲୋକେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗାଁ ଖାଲି କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ଗାଁର ସବୁ କ୍ଷେତବିଲକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଣି ମାଡ଼ି ସାରିଥିବା ବେଳେ ବଡ ବର୍ଷା ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ପାଣିରେ ବୁଡିଯିବ । ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ନିକଟ କପିଲ ବାହାଲ ଗ୍ରାମରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲୋନୀ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଗାଁ ଶୀଘ୍ର ଖାଲି କରି ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କୁ ପିର୍ବରୁ ନୋଟିସ ଦେଇଥିବା ବେଲେ ଆଜି ପୋଲିସ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁକାନ୍ତି ବାରିହା, ଡମ୍ବରୁଧର ବାରିହା ଓ କଳିଲେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡସେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ" ଆମର ସର୍ଭେ ଠିକ ଭାବରେ ହୋଇ ନାହିଁ । କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଜମି କ୍ଷତିପୂରଣ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ କିଛିଙ୍କୁ ମିଳି ନାହିଁ। ସେହିପରି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଆମକୁ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆମେ ଏଠି ମରିବୁ ପଛେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ" ।
ସେପଟେ ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଣି ଲାଗି ସାରିଲାଣି। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ବୁଡିଯିବ। ତେଣୁ ଗାଁ ଖାଲି କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷତି ପୁରଣ ଦିଆ ସରିଛି। ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପ କୋର୍ଟ ଲଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମଧାନ କରା ଯାଇଛି। ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଗାଁ ଖାଲି କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ଉଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ" ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲୋୟର ସୁକତେଲରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର: ଜିଦରେ ବିସ୍ଥାପିତ, ବୁଡ଼ିବୁ ପଛେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବୁନି !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଭୁଲିଗଲା ପ୍ରଶାସନ: ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ 32 ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର, ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଟିଣ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ - Lower Suktel displaced problem
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର