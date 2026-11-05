ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଲଘୁଚାପ: 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ, 6 ରୁ ଖସିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା
ଆସନ୍ତା ୬ ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : November 5, 2026 at 2:41 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 2:49 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ରହିଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବିଜୁଳି ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ସହ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଜାରି କରିଛି ।
ଆସନ୍ତା 8ରୁ ପାଗ ଶୁଖିଲା
ଆସନ୍ତା ୬ ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୭ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାର କାଁ ଭାଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ସେହିପରି ୮ ତାରିଖରୁ ୧୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଏହି ସମୟ ପାଇଁ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ।
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନାହିଁ। ତେବେ ୬ରୁ ୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହାପରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନାହିଁ।
24 ଘଣ୍ଟାରେ କଟକ ବରଗଡରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମୈଦାନୀ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୭.୫ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ୧୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ୫୫ ମିଲିମିଟର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୪ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଯାଏଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନୂଆ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ।