ଲଘୁଚାପ: 25 ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବତ୍ୟା ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ ?
ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 (ସୋମବାର)ରେ ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହେବ ।
Published : September 20, 2026 at 12:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 (ସୋମବାର)ରେ ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ସୃଷ୍ଟି ହେଲା #ଲଘୁଚାପ— usd (@usd0705) September 19, 2026
ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ତାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 30 ସମୟରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି l ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତିକରି ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 21ରେ ପୂର୍ବକେନ୍ଦ୍ରୀୟରେ ଏକ ଅବପାତ ଏବଂ 22ରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରେ ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି pic.twitter.com/rLXv1hHuvv
ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ବୁଧବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା-ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଗଭୀର ଡିପ୍ରେସନ ଫଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର (22 ତାରିଖ) ଠାରୁ ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ଏହି ସିଷ୍ଟମଟି ଏକ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକଳନ କରାଯାଇନାହିଁ । ତଥାପି, କିଛି ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ବାତ୍ୟା ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିନାହିଁ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ:
ଏହି ସିଷ୍ଟମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିଶେଷକରି ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇଛି ।
ଆଜି କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ବର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋରଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା, ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ IMDର ଆଲର୍ଟ
କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ, ଓଡ଼ିଶାର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର