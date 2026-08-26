ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା; ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର
୧୩ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୨୬ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୯୧ ବ୍ଲକ, ୬୦୪ ପଞ୍ଚାୟତ, ୧୮୯୫ ଗ୍ରାମର ୧୩,୫୦,୩୦୬ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 26, 2026 at 7:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଓ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷାଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଓ ଅବବାହିକାରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁଧୁରୁ ଥିବା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ବିଗିଡିବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମନ୍ଵିତ ପ୍ରୟାସରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହାୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୩,୫୦,୩୦୬ ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ
୧୩ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୨୬ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୯୧ଟି ବ୍ଲକ, ୬୦୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ୧୮୯୫ଟି ଗ୍ରାମର ୧୩,୫୦,୩୦୬ ଜଣ ଲୋକ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି । ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି, ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା, ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆଦି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିଥିବାବେଳେ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।
୧,୦୨,୪୮୧.୫ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି
ଏସଆରସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ୫ଟି ବ୍ଲକ, ଭଦ୍ରକର ୨ଟି ବ୍ଲକ ଏବଂ ଯାଜପୁରର ୨ଟି ବ୍ଲକ ବନ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୬୮ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୮୯ଟି ଗ୍ରାମର ୮୦୨୮୪ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୮୭ଟି ଫ୍ରି କିଚେନ ମାଧ୍ୟମରେ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ୧,୦୨,୪୮୧.୫ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୨୧ଟି ଓଡ୍ରାଫ ( ODRAF), ୧ଟି ଏନଡିଆରଏଫ ( NDRF), ୩୩ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଏବଂ ୨ଟି ପୋଲିସ ଟିମକୁ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ ୫୭ଟି ଟିମ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । କେନ୍ଦୁଝରର ଆନନ୍ଦପୁରରେ ବୈତରଣୀ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ଯାଜପୁର ତାରାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୈତରଣୀ-କାଣୀର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟ ଘାଇ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।
କେନ୍ଦୁଝରରେ ୨୧୭ଟି ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା ଏବଂ ୨ଟି ପୋଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ବା ବୈତରଣୀ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ଲିପ, ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଜିରଙ୍ଗ ବା ଘାଇ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ତାରାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର ଜରି ପଞ୍ଚାୟତର ନଉବାଙ୍କ ଗ୍ରାମ, ବୈତରଣୀ ବା କାଣୀ ଡାହାଣପାର୍ଶ୍ୱ ଘାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକଳ୍ପ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକରେ NH-49 ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ୨୧୭ଟି ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା ଏବଂ ୨ଟି ପୋଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ସମୁଦାୟ ୨୭୯ଟି ଗ୍ରାମ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତ୍ଵରିତ ବିକଳ୍ପ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ମରାମତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁରରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୫ଟି ବ୍ଲକ, ୩୦ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୫୫ଟି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ୪,୭୧୦ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ୨ଟି ବ୍ଲକ୍, ୧୮ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ୭୦ଟି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ୨୫,୪୩୨ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଛନ୍ତି । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୨ଟି ବ୍ଲକ, ୨୦ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ୬୪ଟି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ୫୦,୧୪୨ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ ୪୧,୭୬୧ ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୭୬,୦୫୧ ଜଣଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି । ୭୭୫ଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଜରୁରିକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ୨୧୦ଟି ଡଙ୍ଗା ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ଆଜି ୨୫,୭୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫,୨୫,୩୯୬ ଜଣଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସମୁଦାୟ ୧.୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ, ୬୩୪୬.୭୬ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା, ୬୩୨.୦୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ୧୦,୫୧୯ଟି ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଇବା ପାଣି, ପରିମଳ, ଆଲୋକ, ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଏବଂ ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ, ବୃଦ୍ଧ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
୮୬୧୧ଟି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଓ ୨୪୫ଟି PWS ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫୮୧୬ଟି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଓ ୧୪୪ଟି PWS ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ୭୬ଟି ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କର, ୧୦,୨୮,୨୬୪ଟି ପାଣି ବୋତଲ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି । ୬ଟି ମୋବାଇଲ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ବନ୍ୟାରେ ୭୩,୪୯୫ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
ଯାଜପୁରରେ ୧୮ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ୮୪ଟି ମେଡିକାଲ ଟିମ ଏବଂ ୫୩ଟି ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି । ସମୁଦାୟ ୩୩,୬୫୩ ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି । ୩୦୪ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ମାମଲା, ୪୯ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । ୩୨୭ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୯୯ଟି ପ୍ରସବ କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଔଷଧ, ORS, IV ଫ୍ଲୁଇଡ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ ଭେନମ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ୮୮ଟି ରାସ୍ତା ତଥା ପୋଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୬ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀଜନିତ ଦୂଷିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଓ ବିଶୋଧନ ଜାରି ରହିଛି। ଟେଲିକମ ଟାୱାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ ।
ପ୍ରାୟ ୧,୦୨,୪୮୧.୫ ହେକ୍ଟର ଜମିର ଧାନ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫,୬୦,୩୫୬ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଓ ୫୬,୯୮୩ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୯୮ଟି ପ୍ରାଣୀଚିକିତ୍ସା ଟିମ, ୨୪୨ଟି କ୍ୟାମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ୨୫,୨୩୦ ପଶୁଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଇଛି । ୧୫୮୭.୫୬ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ମୋଟ ୪୧ଟି ପଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ।
ସକାଳ ୮.୩୦ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି ୩.୨ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାମରା ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୯.୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ୩୨ଟି ବ୍ଲକ ଓ ୨ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳର ୫ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ୧୦ ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କାକଟପୁରରେ ୪୭.୦ ମିଲିମିଟର, ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନରେ ୩୩.୬ ମିଲିମିଟର, ମାଲକାନଗିରିର ଖଇରପୁଟରେ ୩୩.୦ ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନରେ ୩୩.୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ରାଜ୍ୟର ୨୧ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା
ଅଗଷ୍ଟ ୧ ରୁ ୨୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସଞ୍ଚିତ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ୩୪୭.୭ ମିଲିମିଟର ରହିଛି । ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ହାରାହାରି ୨୯୮.୬ ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ ୧୬.୪% ଅଧିକ । ସେହିପରି ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁ ଅର୍ଥାତ ୧ ଜୁନ ୨୦୨୬ ରୁ ୨୬ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୧୦୩.୯ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ହାରାହାରି ୮୪୩.୦ ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ ୩୦.୯% ଅଧିକ । ମୌସୁମୀ ସମୟର ବର୍ଷା ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ, ରାଜ୍ୟର ୨୧ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।
ବରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଦେବଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ, ଅନୁଗୋଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୧୯% ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେଗୁଡିକ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ, ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଗଜପତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ବି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ କିମ୍ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ: ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା