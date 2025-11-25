Cyclone Update: ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ଅବପାତ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବ କି ପ୍ରଭାବ ?
ଧିରେ ଧିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ବାତ୍ୟାର ଚିତ୍ର । ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କହିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲା ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ । ମାଲ୍କା ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତିକରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହା ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟାର ପରିଣତ ହେବ । ହେଲେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ସଞ୍ଜିବ ଦ୍ବିବେଦୀ । ଫଳରେ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ବେଳେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
Day-1 to Day-7 : Dry.
ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ସଞ୍ଜିବ ଦ୍ବିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ," ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିଛି । ମାଲ୍କା ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତିକରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟାର ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ହେଲେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ସେହିପରି ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପରେ ୨ ରୁ ୩ ଦିନ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ହେବା ସହ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଅନୁଭବ ହେବ । "
ଆଜିର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ?
ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି (ସୋମବାର) ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଫୁଲବାଣୀରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସେହିଭଳି ଅନୁଗୋଳରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, କୋରାପୁଟ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ରାଉରକେଲା 14 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଝାରସୁଗୁଡାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ 16 ଡିଗ୍ରୀ , ଭଦ୍ରକରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିପାରେ ।
ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣା 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର 16 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ମାଲକାନଗିରି 19 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡା 16 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 17 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 18 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ବାରିପଦା 16 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ , ଗଞ୍ଜାମ 21 ଡିଗ୍ରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି 19 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ା 16 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ବର 19 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର 18 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀ 22 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଯିବନି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
