ETV Bharat / state

୧୩ରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ; ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ରହିବ ପାଗ ?

Odisha Weather Update: ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

Low Pressure Over Bay Of Bengal
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 11, 2026 at 3:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ୧୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନଭେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଅବପାତର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ ଖବର (ETV Bharat)

ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "୧୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"

ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିଛି । ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ଯାଏଁ ବଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ନଭେମ୍ବର ୧୨ରୁ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବର୍ଷାଜନିତ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବ ନା ନାହିଁ ସେନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।



ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ କୁହୁଡ଼ି:

ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ ସମୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୋଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ ।



ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ:

ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୨ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିଥିଲା । ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୩.୫ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଫୁଲବାଣୀରେ ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ପାହାଡ଼ିଆ ସହର ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୧.୧ ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଛି । ଆଗାମୀ ୬ରୁ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ତେବେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧ରୁ ୨ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବଢ଼ିପାରେ କିମ୍ବା କମିପାରେ ।


ଆଜି ରେକର୍ଡ ପ୍ରମୁଖ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା:

  • ସେମିଳିଗୁଡା ୧୧. ୧°C
  • ଘୁ.ଉଦୟଗିରି ୧୨. ୫°C
  • ନବରଙ୍ଗପୁର ୧୩. ୫°C
  • ଫୁଲବାଣୀ ୧୪°C
  • ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ୧୪°C
  • ଭବାନୀପାଟଣା ୧୪. ୬°C
  • ଝାରସୁଗୁଡା ୧୪. ୬°C
  • କୋରାପୁଟ ୧୫.୪°C

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ; ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷା ! ଆଗକୁ ଶୀତରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା

ବଦଳିବ ପାଣିପାଗ, ଆସନ୍ତା ୩ ଦିନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ବର୍ଷିବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

LOW PRESSURE RAIN
RAIN IN ODISHA
ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା
ଓଡିଶା ଶୀତ
WINTER IN ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.