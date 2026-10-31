Rain Alert: ଆଜି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ଲଘୁଚାପ, ଆହୁରି 4 ଦିନ ବର୍ଷା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
Odisha Weather: ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଥା ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱିପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ 'ଅବପାତ'ରେ ପରିଣତ ହେବା ।
Published : October 31, 2026 at 7:12 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି 4 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଥା ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱିପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ 'ଅବପାତ' (Depression)ରେ ପରିଣତ ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି #ଲଘୁଚାପ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡିତ ବାଦଲ ଆଛାଦାନ ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଘନୀଭୂତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି l https://t.co/1KHntFGHqY— usd (@usd0705) October 31, 2026
ଏହା ପରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 2ରୁ 3 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି ।
ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ବର୍ଷିବ:
ଓଡ଼ିଶା ଉପରୁ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ବିପଦ ଟଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ଯରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି । ସେପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ବନ୍ୟାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭବାରେ ପୁଣି ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଆଜି ବର୍ଷା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଜି ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
କାଲିଠୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା:
ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା । ମାଲକାନିଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋରଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ନଭେମ୍ବର 2 ଓ 3 ତାରିଖରେ ମାଲକାନିଗିର, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ ଓ ଖୋରଧା ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ; ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା, ଆଲର୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲା
ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର: ୨୦ କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର