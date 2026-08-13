ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲା ଲଘୁଚାପ; ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, 2 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ
ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅବପାତ, ବାରିପଦା ଠାରୁ 190 କିମି ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି l ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କରିବ । ରିପୋର୍ଟ: ମୀନତି ସିଂହ/ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : August 13, 2026 at 3:14 PM IST
Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅବପାତ (ଡିପ୍ରେସନ)ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ବାରିପଦା ଠାରୁ 190 କିମି ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି । ଆଗାମୀ 24ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କରିବା ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁହାଁ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
'ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ'
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । IMD ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 'ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ' ଜାରି କରିଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏକ ବୁଲେଟିନ୍ ଜାରି କରି କହିଛି, "ଉପକୂଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଏକ ଡିପ୍ରେସନରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛି ।"
Warning for Odisha.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 13, 2026
Day-1 : Extremely Heavy Rainfall
Day-1 & Day-2 : Heavy to Very Heavy Rainfall and Heavy Rainfall,
Day-3 to Day-5 : Heavy Rainfall,
Day-1 to Day-3 :Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind.
Day-6 & Day-7 : No Warning.#odisha #rainfall #weather #warning pic.twitter.com/6lLHHQtaC9
ଆଜି ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଜି ଅତି ପ୍ରବଳରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋରଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
କାଲି ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା:
ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି:
ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ଜଳକା ଭଳି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଛି । ଜଳକା, ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତିହିଡ଼ି, ଚାନ୍ଦବାଲି, ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର, ବସ୍ତା ଓ ଦଶରଥପୁର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ବୋଲି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବା, ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ ତରଫରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି:
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବା, ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ, ୧୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ଭୀଷଣ ଏବଂ ୧୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଭୋଗରାଇରେ ୨୩୬ ମିମି, ସମାଖୁଣ୍ଟାରେ ୨୩୦ ମିମି, ବାରିପଦାରେ ୨୧୫.୨ ମିମି ଏବଂ ରାଜଘାଟରେ ୨୦୪.୮ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପୁଣି ଉବୁଟୁବୁ ବାଲେଶ୍ବର ସହର, ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ
Rain: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର