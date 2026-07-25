Rain Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ, ସୁନାବେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କଲା IMD
IMD ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଜୁଲାଇ ଶେଷ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ।
Published : July 25, 2026 at 10:56 AM IST
Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
ଲଘୁଚାପ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହେବା ସହ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସତର୍କତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 24, 2026
Day-1 to Day-5: Isolated Heavy to Very Heavy Rainfall Warning.
Day-1 to Day-7: Isolated Heavy Rainfall Warning.
Day-1 to Day-5 : Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind Warning. pic.twitter.com/4HaJEApAmC
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି (ଶନିବାର) ସକାଳେ ଜାରି କରିଥିବା ସତର୍କତା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ପୁରୀ ପାଣିପାଗ:
ଏପଟେ ପୁରୀରେ ସୁନାବେଶ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସକାଳୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣିପାଗ ବୁଲେଟିନ୍ ଜାରି କରିଛି । ଆଗାମୀ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ଆକାଶ ସାଧାରଣତଃ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ତାପମାତ୍ରା ୨୮ରୁ ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ୮୭ରୁ ୯୭ ପ୍ରତିଶତ ରହିବ । ସକାଳ ୫ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀରେ ୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା:
ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର, କଟକ, ଅନୁଗୋଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବାନା ଥିବା ବେଳେ ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ, ଖୋରଧା, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30-40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ:
ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି । ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ପବନ ହେଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା, ଗଛ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହାସହ ପାନୀୟ ଜଳ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବା, ରାସ୍ତାରେ ସାବଧାନର ସହ ଚାଲିବା, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ରଖିବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ, ଶିଶୁ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ନ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
କାଲି ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା:
ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୋଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ, ଖୋରଧା, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଟ୍ରପ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ୭ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପୁରୀକୁ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ
ଆସାମରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ; ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ଯା 62କୁ ବୃଦ୍ଧି, 11 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର